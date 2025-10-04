Slušaj vest

Za razliku od ranijih pravila, ovaj dodatak se priznaje samo za godine staža kod poslednjeg ili povezanog poslodavca, a ne za celokupno radno iskustvo.

Prema Zakonu o radu (član 108, „Službeni glasnik RS“, br. 24/2005 i dalje), zaposleni ima pravo na povećanje zarade od najmanje 0,4 % bruto osnovne plate za svaku punu godinu staža kod aktuelnog poslodavca.

U obzir se uzimaju i godine provedene kod prethodnog poslodavca ako se radi o statusnoj promeni (spajanje, pripajanje, preuzimanje firme) ili ako se radi o povezanim pravnim licima (član 147 Zakona o radu).

Time je prekinuta stara praksa u kojoj se minuli rad računao na celokupan staž bez obzira na broj poslodavaca.

Koliko minuli rad utiče na platu?

Minimalni zakonski procenat je 0,4 % bruto osnovne zarade za svaku punu godinu staža kod istog poslodavca.

Primer 1:

Radnik sa osnovnom platom od 70.000 dinara i 10 godina staža kod istog poslodavca ima pravo na dodatak:

10 × 0,4 % = 4 %, što iznosi 2.800 dinara.

Ukupna plata: 72.800 dinara bruto.

Primer 2:

Radnik sa osnovnom platom od 55.000 dinara i 5 godina staža kod istog poslodavca ima pravo na dodatak:

5 × 0,4 % = 2 %, što je 1.100 dinara.

Ukupna plata: 56.100 dinara bruto.

Primer 3 (promena poslodavca):

Ako radnik ima 20 godina staža, ali je poslednjih 3 godine radio kod trenutnog poslodavca, dodatak će se računati samo za te tri godine:

3 × 0,4 % = 1,2 %.

Na platu od 60.000 dinara to znači dodatak od 720 dinara, a ne za svih 20 godina.

Šta ovo znači za radnike? Ako radnik pređe kod novog, nepovezanog poslodavca, prethodni staž mu se ne računa za minuli rad.

Ako pređe kod poslodavca koji je povezan ili se radi o statusnoj promeni firme – računa se ceo prethodni staž.

Svaka promena poslodavca bez statusne veze može značiti gubitak dela prava na dodatak. Kazne za poslodavce

Poslodavci su dužni da obračunavaju i isplaćuju dodatak za minuli rad. Ako to ne čine, primenjuju se kaznene odredbe Zakona o radu – pravno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara, dok odgovorno lice u firmi može snositi ličnu odgovornost.

Česta pitanja o minulom radu Da li se minuli rad računa na sav radni staž ili samo kod poslednjeg poslodavca?

Računa se samo kod poslednjeg poslodavca ili povezanih firmi. Prethodni rad kod nepovezanih poslodavaca ne ulazi u obračun.

Šta ako sam radio 30 godina kod više različitih poslodavaca?

Prethodni staž se ne sabira. Kod novog poslodavca krećete „od nule“, osim ako firme nisu povezane ili drugačije ugovoreno.

Da li se minuli rad obračunava i dok sam na bolovanju ili godišnjem odmoru?

Da, dodatak se obračunava i u tim situacijama, jer se vezuje za staž kod poslodavca, a ne za prisustvo na poslu.

Da li ovo važi samo za Beograd i Vojvodinu ili za celu Srbiju?

Pravila važe na teritoriji cele Srbije, bez razlike po regionima.

Koliko iznosi minimalni dodatak?

Najmanje 0,4% bruto osnovne plate za svaku punu godinu kod poslodavca. Poslodavac može predvideti i više.

Mogu li da potražujem minuli rad ako mi ga poslodavac ne isplaćuje?

Da, zaposleni imaju pravo da sudskim putem traže isplatu. Poslodavac rizikuje kaznu i do 2 miliona dinara.

Minuli rad u Srbiji je danas ograničen na staž kod poslednjeg ili povezanog poslodavca, sa minimalnim dodatkom od 0,4 % bruto plate po godini. Iako mnogi radnici ovo smatraju nepravednim, zakon je jasan. Zato se savetuje da zaposleni obrate pažnju na ovu odredbu prilikom promene posla, ali i da prate kolektivne ugovore jer oni mogu doneti povoljnije uslove.