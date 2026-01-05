Slušaj vest

Ovo utiče najviše na one koji se greju na struju. Zbog toga, trebalo bi da ponovite šta je termin jeftine struje i da znate da se razlikuje od dela zemlje u kojoj živite.

Noćna tarifa počinje u različitim terminima u tri zone Srbije. Tako Beograđani sa dvotarifnim brojilom mogu koristiti jeftinu struju od ponoći do osam sati ujutru, odnosno oni tokom dana, čekaju najduže od svih u zemlji da započne njihov period sa jeftinom tarifom, ali zato niža cena struje važi do osam sati ujutru.

Noćna tarifa počinje u različita vremena

Za razliku od potrošača u Beogradu u Vojvodini jeftina struja počinje od od 23 do 7 sati, dok u centralnoj Srbiji od 22 do 6. Ovi termini važe tokom cele godine, bez obzira na letnje ili zimsko računanje vremena.

Ipak, da bi koristili nižu tarifu, svi građani moraju da imaju dvotarifno brojilo. Domaćinstva sa jednotarifnim brojilom plaćaju struju po jedinstvenoj ceni, koja je značajno viša od noćne tarife.

Po novom cenovniku Elektroprivrede Srbije, nakon poskupljenja struje od 1. oktobra, “jeftiniji” kilovat-sat u zelenoj zoni, koji je do sada u dvotarifnom merenju bio 2,2773 dinara, poskupljuje na 2,4034 dinara. “Skuplja” struja u ovoj zoni potrošnje do 350 kWh poskupela je sa doskorašnjih 9,1092 na 9,6136 dinara.

Kada se utroši više od 350 kWh, a ne pređe 1.200 kWh mesečno, ide se u u “plavu zonu” potrošnje za koju važe drugačije, više cene,pa je jeftiniji kilovat-sat sada 3,6051 umesto 3,4160 dinara, dok je cena “skupe struje” u ovoj zoni porasla sa 13,6638 dinara na 14,4203.

Najskuplji kilovat-sati

Najskuplji su kilovat-sati u takozvanoj “crvenoj zoni” gde “jeftini” kWh (u dvotarifnom merenju) su skočili sa 6,8319 na 7,2102 dinara, a “skupi” sa 27,3276 na 28,8407 dinara.Kada je reč o jednotarifnom brojilu,koje nema nižu struju, cene se takođe razlikuju od zone do zone.

Tako potrošači koji su u zelenoj zoni plaćaju po kilovat satu 8,4119 dinara, u plavoj 12,6178, a u crvenoj čak 25.2356 dinara. Sve cene su navedene bez PDV i iz njih se vidi koliko su one za potrošače koji imaju dvotarifno brojilo i “jeftinu” struju, niže od onih koji koriste jednotarifno brojilo.