Naime, onima koji koriste dvotarifno brojilo tarife se određuju u drugačijim terminima. Tako skuplja, dnevna tarifa više ne traje od 8 do 22 sata, nego od 7 do 21 sat.

No, to znači i promene u obračunu jeftinije i skuplje električne energije . Naime, u Hrvatskoj postoje jednotarifna i dvotarifna brojila, što znači da se svakom domaćinstvu ili pravnoj osobi struja obračunava po nekoj tarifi.

No, početak trajanja dnevne i noćne tarife je ujednačen s letnjim ili zimskim računanjem vremena. To znači da je tokom zimskog računanja vremena dnevna tarifa na snazi od 8 do 22 sata, a noćna od 22 do osam sati ujutro, dok je tokom letnog računanja vremena dnevna tarifa od 7 do 21 sat, a noćna od 21 do 7 ujutro.