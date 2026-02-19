Slušaj vest

Vlasnici starijih četvorotočkaša u Srbiji i regionu svake godine prolaze kroz isti scenario, strepnju od onog trenutka kada kontrolor na tehničkom pregledu zatvori haubu i počne da kuca izveštaj. Jedna takva objava na Redditu pokrenula je lavinu korisnih saveta, šta su "sitnice" koje se opraštaju, a zbog čega se istog trenutka dobija crveni karton i uputstvo za servis?

Priprema pre samog ulaska na liniju

Jedan od najvažnijih saveta koji iskusni vozači daju odnosi se na samu vožnju pre nego što uopšte dođete na red. Motor mora biti "prodisan" i zagrejan.

- Neposredno pre tehničkog provozaj auto pola sata da se malo zagreju svi sistemi, a posebno ako imaš dizelaša, onda 15-tak minuta vozi na oko 3.000 obrtaja da se DPF filter zagreje i pročisti - savetuje jedan od korisnika.

Osim motora, važno je "razraditi" i kočnice. Nekoliko jačih kočenja na bezbednom mestu pomoći će da se skinu naslage sa diskova, što može biti presudno za ujednačenu silu kočenja na valjcima.

Kočnice i tečnosti

Mnogi vozači padaju na stavkama koje ne vide golim okom. To su pre svega nisko vrelište kočionog ulja i neujednačena sila kočenja ručne kočnice.

Preporuka korisnika je da se kočiono ulje menja svake dve do tri godine. Aparat za testiranje vrelišta ne laže, a staro ulje direktno ugrožava bezbednost.

Svako vidljivo curenje ulja iz motora, menjača ili amortizera je automatski pad. "Zauljenost motora" je termin koji kontrolori često koriste kao razlog za odbijanje.

Rasveta i estetika

Pravila su stroga, sva svetla moraju raditi, a improvizacije su strogo zabranjene.

Ako imate naknadno ugrađene LED sijalice u farovima, očekujte pad. Kontrolori to vide kao nepropisnu modifikaciju koja zaslepljuje druge vozače. Ako su vam farovi "zamućeni" ili požuteli, obavezno ih ispolirajte. Slab snop svetlosti je čest razlog za ponovni dolazak.

Čak i mala naprsnuća na vetrobranskom staklu mogu biti problematična, kao i neispravne metlice brisača koje ostavljaju tragove.

Gume i obavezna oprema

Gume starije od 5 godina počinju da budu sumnjive. Iako vas možda neće srušiti samo zbog starosti ako imaju dobru šaru, svako oštećenje na bokovima ili nejednaka potrošenost su kritični.

- Pripazi da su ti gume kao i rezervna guma napumpane na dobru vrednost i da imaš paket prve pomoći koji nije stariji od 5 godina. Obavezna oprema uključuje trougao, prsluk i aparat za gašenje požara - podseća jedan reditor.

Spojleri i natpisi

Danas je sve digitalizovano, svako vozilo se fotografiše, a te slike ostaju u sistemu.

- Ne smeš imati natpis ako to nije auto koji je upisan u knjižici. Takođe, ne smeš imati onaj spojler od 5 cm sa kineskih sajtova jer kontrolor ne može da slika takav auto koji odstupa od fabričkog stanja.

Korisnici navode da sve što nije fabrički ili atestirano (uključujući kuku za vuču ili folije na staklima) predstavlja ogroman rizik.