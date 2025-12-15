Slušaj vest

Od 2026. prodaja polovnih automobilau Evropskoj uniji postaće znatno složenija. Nova uredba donosi stroža pravila koja bi posebno mogla da pogode privatne prodavce i manje trgovce. Pravila stupaju na snagu 2026. godine, a njihov cilj je da automobilsko tržište učine održivijim.

Nova uredba Evropske unije predviđa da se prilikom prodaje polovnog automobila mora dokazati da se vozilo ne smatra otpadnim vozilom (End-of-Life Vehicle – ELV).

Taj dokaz može da se pribavi na dva načina. Prvi je obavljanje tehničkog pregleda, nakon kojeg se dobija važeća potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila. Druga mogućnost je procena stanja vozila od strane nezavisnog sudskog veštaka za motorna vozila, piše Elektroauto-news.net.

Bez jednog od ova dva dokumenta, od 2026. godine više neće biti moguće prepisati vozilo, odjaviti ga niti izvesti u inostranstvo. Pravilo se odnosi na prodaju putem digitalnih platformi ili preko ovlašćenih trgovaca, dok su privatne prodaje za sada izuzete od ove obaveze.

Evropska unija ovom uredbom želi da uspostavi kružnu ekonomiju vozila. Vredne sirovine, poput litijuma, nikla i kobalta, trebalo bi da se efikasnije recikliraju kako bi se smanjila zavisnost od ograničenih resursa. Uredba je usklađena sa EU uredbom o baterijama, koja od 2027. godine uvodi obavezne kvote reciklaže kritičnih sirovina.