Ukoliko ste u potrazi za stanom ili ste donedavno bili, svesni ste da je potraga postala prava muka za mnoge — da li zbog previsokih cena, čudnih uslova i još čudnijih stanodavaca ili zbog mnogih drugih stvari koje mogu da pođu po zlu a da se niste ni uselili.

Tako je jedan mladić podelio nesvakidašnju situaciju, koja je ubrzo nakon objavljivanja zapalila društvene mreže. Naime, na Reditu se pojavila objava mladića koji je podelio iskustvo koje je njegova devojka imala sa stanodavcima, koji joj nisu dozvolili čak ni da pogleda stan — a sve zbog toga što ima dečka.

- Stanodavac ne želi da pusti devojku ni da pogleda stan zato što ima dečka... Ja (njen momak) pozvao sam da pitam za više informacija, dogovorili smo termin za obilazak stana, i kada smo došli da pogleda stan, niko se nije javljao na telefon, nakon čega sam dobio poziv da je čovek zaboravio dogovor. Bio sam jako ljubazan i rekao da nije problem, da se svakom može desiti.

Devojka je u međuvremenu zvala, nije dobila odgovor ni ona, i ujutru je njoj stigao poziv od stanodavca, dogovorili su se da pogleda stan i kada se pojavila u dogovoreno vreme, sišle su ispred stana njegova žena i ćerka i saopštile devojci da je ne žele za podstanara jer ima dečka - napisao je on pa dodao:

- Do trenutka dolaska ispred zgrade po drugi put, ni jednom nije spomenuto da nema potrebe da dolazi do stana i da joj takvu informaciju saopšte putem poziva ili poruke, već je odvojila svoje vreme dva puta da dođe da vidi i na sred ulice dobila komentar da ne žele ni da pogleda stan. Da napomenem, devojka je pristojna, kulturna, uredno sređena i na vreme došla do adrese izdavanja. Sa njene strane i uživo i preko poziva i sa moje strane preko poziva (pošto nisam bio uživo u kontaktu sa stanodavcima) je malo reči sve bilo korektno - završava dečko.

"Računaj da ste izbegli metak"

U komentarima ispod objave, mnogi korisnici su mu poručili da su zapravo i njegova devojka i on "na vreme izbegli metak".

"Ako je mlađi neki par onda je jasno šta žele od nove slobodne stanarke, a ako su neki stariji, oni često ne vole da njihovom stanaru neko dolazi u stan u goste pa makar to bilo i na noć", "Računaj da ste izbegli metak. Stanodavci umeju često biti prezahtevni i bezobrazni, a i neki stanari nemaju granica u šteti koju mogu da nanesu", "Sve normalno, imao sam stanodavku koja nije dala da se skine sat sa zida. Imao sam drugu stanodavku koja nije dala da se kače slike na zid. A imao sam i stanodavce koji su bili u fazonu 'dok plaćaš kiriju – stan je tvoj'. Teraj dalje", pisali su oni.