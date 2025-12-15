Slušaj vest

I pored tog pomaka, obim trgovine u poslednja 24 sata ostaje nizak, što ukazuje na slabu aktivnost investitora.

Raspoloženje na tržištu i dalje je izrazito negativno. Indeks straha i pohlepe pao je na 16 poena, u zoni "ekstremnog straha", što govori da su ulagači i dalje vrlo oprezni i skloni izbegavanju rizika.

Među vodećim kriptovalutama, etirijum beleži umeren rast, dok je vrednost BNB-a blago oslabila. Solana i Avalanš takođe su u plusu, dok je tonkoin u padu i beleži jedan od većih dnevnih gubitaka.

Najveći obim trgovine danas je zabeležen kod bitkoina, etirijuma i solane, dok se kao dobitnici dana izdvajaju manje kriptovalute GUN, FORM i BANANAS31, koje trenutno beleže najizraženiji rast.