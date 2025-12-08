Slušaj vest

Ukupan obim trgovine ovom kriptovalutom u poslednja 24 sata iznosi 49,62 milijarde evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin ostao je na nivou 20, u zoni „ekstremnog straha“, isto kao i prethodnog dana.

Rast su zabeležile i druge vodeće kriptovalute: Itirijum (ETH) je skočio za 4,11 odsto, na 2.703,37 evra, Bajnens koin (BNB) porastao je za 3,08 odsto, na 781,91 evro, Solana (SOL) ojačala je za 5,59 odsto i dostigla 118,96 evra, Avalanš (AVAX) porastao je za 3,54 odsto, na 11,8 evra.

Pad je zabeležila Telegramova kriptovaluta - Tonkoin (TON) danas se prodaje za 1,43 evra, što je 4,53 odsto manje nego juče.

Najtrgovanije kriptovalute na tržištu danas su bitkoin, itirijum i solana, dok najveći rast u ovom trenutku beleže projekti RDNT, VOXEL i RESOLV.