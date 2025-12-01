Vrednost bitkoina danas je na berzi Binance pala za 6,21%, na 73.982,24 evra, čime je nastavljen pad nakon kratkog oporavka krajem prošle nedelje.
Bitkoin ponovo pada: Kripto-tržište u crvenom, strah ulagača raste
Trgovina je i dalje intenzivna, a ukupan dnevni obim iznosi 58,22 milijarde evra. Indeks "straha i pohlepe" za bitkoin skliznuo je na 24 poena, što ponovo ulazi u zonu "ekstremnog straha", u odnosu na jučerašnjih 28 poena.
Šire tržište takođe je u padu, a najveće altkoine takođe je pogodio talas prodaja: Ethereum (ETH) – pad 7,75%, na 2.415,52 €, Binance Coin (BNB) – pad 8,89%, na 701,24 €, Solana (SOL) – pad 9,11%, na 108,69 €, Avalanche (AVAX) – pad 10,17%, na 11 €, Toncoin (TON) – pad 5,68%, na 1,28 €.
Najveći obim trgovanja i danas beleže bitkoin, ethereum i solana.
