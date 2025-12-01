Slušaj vest

Trgovina je i dalje intenzivna, a ukupan dnevni obim iznosi 58,22 milijarde evra. Indeks "straha i pohlepe" za bitkoin skliznuo je na 24 poena, što ponovo ulazi u zonu "ekstremnog straha", u odnosu na jučerašnjih 28 poena.

Šire tržište takođe je u padu, a najveće altkoine takođe je pogodio talas prodaja: Ethereum (ETH) – pad 7,75%, na 2.415,52 €, Binance Coin (BNB) – pad 8,89%, na 701,24 €, Solana (SOL) – pad 9,11%, na 108,69 €, Avalanche (AVAX) – pad 10,17%, na 11 €, Toncoin (TON) – pad 5,68%, na 1,28 €.

Najveći obim trgovanja i danas beleže bitkoin, ethereum i solana.

