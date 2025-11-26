Uprkos blagom rastu, indeks straha i pohlepe za bitkoin iznosi 15, u zoni ekstremnog straha, što ukazuje na pojačanu uzdržanost investitora. Juče je indeks bio na nivou 20, što znači dodatno pogoršanje sentimenta.

Među vodećim kriptovalutama: Ethereum (ETH) je porastao za 0,49% na 2.529 evra, Binance Coin (BNB) skočio je 1,94% na 746 evra, Solana (SOL) je u plusu 0,93% na 118 evra, Avalanche (AVAX) beleži rast od 0,5% na 12,08 evra, a Toncoin (TON) je ojačao je 2,43% na 1,35 evra.