Slušaj vest

Uprkos blagom rastu, indeks straha i pohlepe za bitkoin iznosi 15, u zoni ekstremnog straha, što ukazuje na pojačanu uzdržanost investitora. Juče je indeks bio na nivou 20, što znači dodatno pogoršanje sentimenta.

Među vodećim kriptovalutama: Ethereum (ETH) je porastao za 0,49% na 2.529 evra, Binance Coin (BNB) skočio je 1,94% na 746 evra, Solana (SOL) je u plusu 0,93% na 118 evra, Avalanche (AVAX) beleži rast od 0,5% na 12,08 evra, a Toncoin (TON) je ojačao je 2,43% na 1,35 evra.

Najviše se trguje bitkoinom, eterom i solanom, dok najveći dnevni skok trenutno beleže tokeni BANANA, DODO i OM.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizIstorijski pad bitkoina: Vrednost kriptovalute najniža u poslednjih sedam meseci, jedva iznad 73.000 evra
shutterstock_Bitkoin (5).jpg
InfoBizBitkoin u krizi kakva dugo nije viđena: Kripto tržište ponovo tone
bitcoin (1).jpg
InfoBizBitjkoin nastavlja da tone: Vrednost mu pala za 12.000 evra za samo sedam dana
Bitkoin u padu
InfoBizBitkoin potonuo više od 6% zbog signala Fed-a: Sunovrat većine kriptovaluta
1.jpg