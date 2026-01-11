Slušaj vest

Mera subvencije za samozapošljavanje predstavlja jedan od ključnih instrumenata podrške nezaposlenima koji žele da pokrenu sopstveni posao, a obuhvata i stručnu pomoć i direktnu finansijsku podršku u vidu jednokratne novčane subvencije.

Ova mera je namenjena licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i koja su prethodno završila obuku za razvoj preduzetništva, kao preduslov za ulazak u proces samozapošljavanja.

Ko može da dobije subvencije

Subvencija se odobrava nezaposlenim licima u iznosu od 380.000 dinara po korisniku, dok je za osobe sa invaliditetom predviđen uvećani iznos od 420.000 dinara. Sredstva su namenjena osnivanju preduzetničke radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva, pod uslovom da osnivač u tom društvu zasniva radni odnos.

Delatnosti u kojima se može koristiti subvencija definisane su u skladu sa potrebama lokalnog ekonomskog razvoja i utvrđene lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu ocene dostavljenog biznis plana, kao i pripadnosti podnosioca zahteva kategoriji teže zapošljivih lica. Nakon odobravanja, sprovođenje mere prati se u periodu od 12 meseci.

Obuke na zahtev poslodavaca

I u 2026. godini prema usvojenom Akcionom planu biće aktivna mera obuke na zahtev poslodavca. Ova mera osmišljena je kao instrument koji treba da odgovori na konkretne potrebe tržišta rada, u situacijama kada na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa adekvatnim znanjima i veštinama za određeno radno mesto, ili kada postojeća znanja ne odgovaraju realnim zahtevima poslodavca.

Obuke se, prema planu, mogu realizovati u trajanju do 960 časova, u zavisnosti od vrste i složenosti poslova, kao i drugih elemenata značajnih za njihovo trajanje. Poseban režim predviđen je za obuke namenjene osobama sa invaliditetom, koje se realizuju u skladu sa odobrenim programima profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja. Jedan od ključnih uslova mere jeste obaveza poslodavca da nakon završene obuke zasnuje radni odnos sa najmanje 50 odsto polaznika koji su obuku uspešno okončali i da ih zadrži u radnom odnosu najmanje šest meseci.

Država daje deo para za obuku

Za realizaciju ove mere Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavcima, na osnovu podnetog zahteva, može isplatiti sredstva za učešće u finansiranju troškova obuke. Iznos zavisi od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a maksimalno može iznositi do 250.000 dinara po polazniku.

Isplata se vrši u dve faze: prvi deo, u visini od 50 odsto ukupno odobrenih sredstava, isplaćuje se po otpočinjanju obuke, dok se drugi deo isplaćuje po njenom završetku, odnosno nakon dostavljanja dokaza da su polaznici obučeni ili obučeni i zaposleni. U zavisnosti od ishoda, drugi deo može iznositi 25 ili 50 odsto ukupnih sredstava.

Za teže zapošljiva lica do 336.000 dinara

Pored obuka, Akcioni plan predviđa i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Ovu meru mogu da koriste poslodavci iz privatnog sektora koji zapošljavaju lica sa evidencije Nacionalne službe, a koja pripadaju jednoj ili više kategorija teže zapošljivih, definisanih u skladu sa stanjem i potrebama lokalnog tržišta rada i navedenih u lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja.

Subvencija se dodeljuje kroz javni poziv i isplaćuje se jednokratno, a njen iznos zavisi od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se lice zapošljava. Tako je predviđen iznos od 280.000 dinara po licu u četvrtoj grupi jedinica lokalne samouprave i u devastiranim područjima, 255.000 dinara u trećoj grupi i 230.000 dinara u prvoj i drugoj grupi.

Za osobe sa invaliditetom i lica koja se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 24 meseca, ovi iznosi uvećavaju se za 20 odsto, pa subvencija iznosi 336.000 dinara u četvrtoj grupi i devastiranim područjima, 306.000 dinara u trećoj grupi i 276.000 dinara u prvoj i drugoj grupi jedinica lokalne samouprave.

Javni radovi za angažman osoba sa invaliditetom

Pored podrške samozapošljavanju, Akcioni plan predviđa i organizovanje javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom. Ovi javni radovi mogu se realizovati u svim jedinicama lokalne samouprave, bez obzira na stepen njihove razvijenosti, i obuhvataju oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada, održavanja i obnove javne infrastrukture, zaštite i unapređenja životne sredine i prirode, kao i kulture.

Javni radovi u koje se uključuju osobe sa invaliditetom odobravaju se za radno angažovanje najmanje tri nezaposlene osobe sa invaliditetom. Poslodavac koji sprovodi javni rad zaključuje sa angažovanim licima ugovor o radnom angažovanju, u skladu sa propisima o radu i uslovima utvrđenim javnim konkursom. Sredstva namenjena za realizaciju javnih radova koriste se pre svega za isplatu naknade za obavljen posao, koja može iznositi do 30.000 dinara mesečno za puno radno vreme, odnosno srazmerno vremenu angažovanja.

Ovaj iznos uvećava se za pripadajuće poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i obuhvata i troškove prevoza do i od mesta rada.

Pokriće troškova organizacije javnih radova

Pored naknada za rad, sredstva se koriste i za pokriće troškova organizovanja javnih radova, koji se poslodavcu isplaćuju jednokratno. Visina ove naknade zavisi od trajanja javnih radova i iznosi 1.000 dinara po licu za programe u trajanju od jednog meseca, 1.500 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca i 2.000 dinara po licu za programe u trajanju od tri ili četiri meseca. Dodatno, obezbeđuju se i sredstva za troškove obuke angažovanih lica, u jednokratnom iznosu od 1.000 dinara po osobi koja je uspešno završila obuku.

Obuke se mogu organizovati po internom programu poslodavca ili preko obrazovne ustanove, u zavisnosti od vrste i složenosti poslova, a po njihovom završetku izdaje se interna potvrda o stečenim kompetencijama ili javno priznata isprava.