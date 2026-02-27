Objavljene su nove cene goriva: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih sedam dana
Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 6. marta u isto vreme koštaće maksimalno 200 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 181 dinar za litar. To znači da su oba naftna derivata skuplja za po dva dinara u odnosu na cenu koja je važila do danas.
Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 198 dinara po litru, a benzina 179 dinara po litru. Ovo znači da su cene dizela i benzina poskupele za po dva dinara.
Podsetimo, Vlada Srbije produžila je 24. januara Uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti još 60 dana.
U uredbi je navedeno da se najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje za evrodizel i benzin BMB 95 na osnovu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije, uvećane za 20 dinara po litru.