Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 196 dinara za litar, a benzina 177 dinara. Ako poredimo sa prethodnim iznosima, evrodizel je poskupeo za 3 dinara, a benzin za dinar

Cene naftnih derivata važiće do 13. februara.

Rafinerija Pančevo radi, MOL-a i ADNOC pregovaraju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su u toku pregovori između mađarskog MOL-a i državne naftne kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOC sa Gaspromnjeftom o prezimanju ruskog udela u NIS-u i dodala da je i naša zemlja uključena u razgovore.

- Radi se na tome da zajednička kompanija ADNOK-a i MOL-a bude većinski vlasnik u NIS-u, dok će ADNOK imati veoma značajno učešće u toj zajedničkoj kompaniji. To je za nas važno jer se radi o državnoj kompaniji Ujedinjenih Arapskih Emirata koja ima veliko iskustvo u naftnom sektoru, a koja može da razume državne interese što je za nas od izuzetnog značaja - rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da je to takođe značajno zbog budućeg rada rafinerije u Pančevu, a prve količine evro dizela našle su se na pumpama širom Srbije 27. januara, nakon ponovnog pokretanja proizvodnje.

Direktor Hemijske industrije Pančevo (HIP) Petrohemija Goran Stojilković izjavio je da su sve njihove fabrike u tom gradu pokrenule proizvodnju posle gotovo dva meseca pauze, ističući da je Petrohemija tehnološki usko povezana sa rafinerijom.