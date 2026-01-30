Slušaj vest

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 193 dinara za litar, a benzina 176 dinara, što je bez promene u odnosu na ono što smo plaćali prethodne nedelje.

Cene naftnih derivata važiće do 6. februara.

Prve količine evro dizela našle su se na pumpama širom Srbije u utorak 27. januara, nakon ponovnog pokretanja proizvodnje u Rafineriji u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović napomenula je da, uprkos gotovo 100 dana sankcija, snabdevanje gorivom nije prekinuto zahvaljujući predanom radu vlade i svih uključenih u proces.

Izjavila je i da će pitanje NIS-a biti rešeno tek nakon zvaničnog potpisivanja kupoprodajnog ugovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta te i da će Srbija kupovinom dodatnih pet odsto akcija u kompaniji steći mogućnost da kontroliše određene odluke u poslovanju NIS-a.

Ministarka je navela da je pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, ostalo da ga američki OFAK odobri, ali i da Srbija i Mađarska potpišu međudržavni sporazum.