Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 193 dinara za litar, a benzina 176 dinara, što je dinar skuplje nego što smo do sada plaćali.

Nove cene naftnih derivata važiće do 30. januara.

Rafinerija nafte Pančevo ponovo je započela proizvodnju naftnih derivata nakon gotovo dva meseca potpune obustave rada, čime je jedan od najvažnijih energetskih kapaciteta u Srbiji vraćen u operativni režim. Restart proizvodnje usledio je nakon izdavanja posebne licence američke Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAC), kojom je Naftnoj industriji Srbije omogućeno da nastavi sa operativnim aktivnostima do 23. januara 2026. godine.

U rafineriji je trenutno angažovano oko 2.000 zaposlenih, a evro-dizel proizveden u Pančevu mogao bi da se pojavi na domaćem tržištu već od 27. januara. Ponovni početak prerade ima poseban značaj jer Rafinerija Pančevo predstavlja ključni oslonac domaće proizvodnje goriva i jedan od najvažnijih stabilizujućih faktora na tržištu naftnih derivata, posebno u periodu izraženih međunarodnih političkih i ekonomskih izazova.