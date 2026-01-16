Slušaj vest

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 192 dinara za litar, a benzina 175 dinara, što je dinar skuplje nego što smo do sada plaćali.

Nove cene naftnih derivata važiće do 23. januara.

Kako će se u narednom periodu kretati cene goriva na pumpama u Srbiji u velikoj meri zavisiće i od ishoda pregovora o prodaji ruskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se juče u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, nakon čega je izjavila da su razgovarali o pregovorima između ruskih vlasnika u NIS-u i MOL-a i da je cilj da se završe do kraja ove nedelje.

- Razgovarali smo o pregovorima koji se vode između ruskih vlasnika u NIS i mađarske kompanije MOL i još nekih potencijalnih partnera. Cilj je da se ti razgovori do kraja nedelje završe, da se potpiše dokument o otkupu akcija novih vlasnika. Nakon toga će biti upućen zahtev američkoj administraciji za produženje licence. Mi smo u duhu tih razgovarali o međudržavnom sporazumu koji bismo zaključili - rekla je Đedović Handanović.