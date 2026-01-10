Slušaj vest

Prema Savićevim rečima, to znači da će u narednih nekoliko dana NIS krenuti sa radom i snabdevanjem svojih pumpi i da smo u ovom trenutku bezbedni što se tiče dovoljne količine nafte.

''Veoma dobra vest, jer smo mi nekoliko meseci u praktičnom vanrednom stanju. Postojala je vrlo realna opasnost da Srbija ostane bez goriva i ono što su neki govorili - da nam se desi scenario iz 90. godina. Ovo je moment koji nas vodi ka kompletnom razrešenju ove situacije. NIS će početi za pet do šest dana ponovo da radi, da snabdeva svoje pumpe. To znači da smo praktično u ovom trenutku bezbedni što se tiče dovoljne količine nafte'', rekao je Savić za TV Prva.

Naglasio je da se nada da će MOL, koji je potencijalni kupac ruskog udela u NIS-u i ruska strana postići dogovor o kupoprodajnoj ceni uskoro i dodao da su se Mađari do sada pokazali kao dobri partneri.

''Očekuje se da će NIS da bude preuzet od strane MOL-a do 24. marta. To bi značilo da će se potpuno normalizovati situacija u NIS'', naveo je on.

Savić je istakao da je apsolutni optimista kada je reč o rešavanju situacije sankcija NIS.

''Mislim da će ove stvari biti rešene, uz određene manje ili veće teškoće. Zašto ne očekivati da Amerikanci budu kooperativni, ako dobiju čvrstu garanciju da su Rusi definitivno izašli ili da izlaze iz vlasništva NIS-a?'', dodao je on.

