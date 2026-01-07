Slušaj vest

Dolazak predstavnika mađarskog MOL-a u Srbiju i obilazak kompletne infrastrukture Naftne industrije Srbije (NIS) pozitivan je signal koji govori o ozbiljnosti njihovih namera, izjavio je danas nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas Raša Kojčić.

Kojčić je rekao, govoreći o tome što timovi mađarskog MOL-a obilaze ključne porizvodne i prodajne kapacitete NIS-a, analiziraju poslovne rezultate, skeniraju infrastrukturu i prave finansijske i tehničke proračune, da je to uobičajen proces jer svako ko želi da kupi tako veliki industrijski kompleks treba da se uveri kakva je kompanija, da li je sve u kompaniji kompatabilno sa onim što oni već imaju i da napravi neku svoju analizu, pogotovo naftne kompanije koje imaju svoj sistem rada i svoju opremu, katalizatore.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

- U ovom momentu najbitnije je da se uspostavi naša enegertska sigurnost i bezbednost, da se obezbedi stabilno snabdevanje tržišta sa svim derivatima, a MOL je ozbiljna naftna kompanija - poručio je on.

Na pitanje šta će se dogoditi ako MOL kupi samo deo NIS-a i da li će u tom slučaju OFAC ponovo uvesti sankcije s obzirom na to da Amerikanci insistiraju da udeo ruskog vlasništva u kompaniji bude nula, Kojčić je rekao da to zavisi od pregovora između dve kompanije, i dodao da se nada da će privremena licenca koju je OFAC izdao prerasti u trajnu i da država više neće morati da iščekuje da li će se licenca biti produžavana ili ne.

Licenca OFAC do 23. januara

Komentarišući to što je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC 31. decembra izdala posebnu licencu kojom se NIS-u omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom, Kojčić je istakao da je veoma ohrabrujuće to što je NIS dobio operativnu licencu da nastavi sa radom, i ocenio da će oni nastaviti da produžavaju operativnu licencu dok se ne završi celokupan proces kao što je bio slučaj u prethodnih godinu dana od kada su najavljene sankcije NIS-u.

Odgovarajući na pitanje kada bi Rafinerija u Pančevu mogla ponovo da radi punom parom i koliko vremena je potrebno da se rafinerija pokrene, Kojčić je izjavio da se to može očekivati u kratkom vremenskom period imajući u vidu da je JANAF već krenuo sa pripremama i prepumpavanjem, i dodao da da onog momenta kada sirova nafta bude u Rafinerija u Pančevu tada počinju sve aktivnosti i kretanje rafinerijskih postrojenja.

Foto: Shutterstock

- Kroz ceo ovaj period od 8. oktobra ni jednog momenta nije bilo ugroženo snabdevanje našeg tržišta, pumpe su bile dobro snabdevene derivatima, to je pokazatelj da ono što je rađeno u prethodnom periodu ima efekta, kada su podizane obavezne rezerve koje su omogućile da kroz celu ovu situaciju prođemo bez ikakvih problema - istakao je on.