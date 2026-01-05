Iako dolazak mađarskog MOL-a u Srbiju mnogi vide kao šansu za stabilizaciju i izlazak iz sankcijskog lavirinta, ekonomista Milan Kovačević upozorava da u celoj priči postoje i ozbiljna pitanja koja tek treba otvoriti.

- Pre svega, MOL već danas ima snažno uporište u regionu - rafinerije u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, a potencijalnim ulaskom u Srbiju praktično bi zaokružio energetski prsten oko čitavog Balkana. Takva koncentracija kapaciteta može da ima širi uticaj na tržište, jer se na kraju sve odražava na cene goriva na pumpama. Nije isto da li se tržište snabdeva iz jedne ili više rafinerija, niti da li postoji ravnoteža među proizvođačima - objašnjava Kovačević.

On posebno ukazuje da je Rafinerija u Pančevu, sa kapacitetom oko dva miliona tona godišnje, značajno manja u poređenju sa MOL-ovom centralnom rafinerijom u Mađarskoj, ali i sa ukupnim kapacitetima koje ova kompanija poseduje u regionu.

- Kada se sve sabere Slovačka, Hrvatska i Mađarska, MOL raspolaže kapacitetima koji su, prema procenama, značajno veći od pančevačkog postrojenja. U takvom odnosu snaga uvek postoji teorijska mogućnost da se manja rafinerija posmatra kao rezervna opcija, jer je sa poslovne strane često isplativije oslanjati se na velike, moćne i tehnološki naprednije kapacitete - smatra Kovačević.

On dodaje da ne znači da će se takav scenario desiti, ali jeste razlog za dodatni oprez, ističe Kovačević.

- Ključna stvar u ovom trenutku je ugovor. Javnost još ne zna kakve će se obaveze, garancije i zaštitni mehanizmi naći u dokumentima koji se trenutno pripremaju. Upravo tu se odlučuje sudbina pančevačke rafinerije - da li će ostati stub domaće energetike ili samo jedan od delova šire regionalne slagalice - zaključuje Kovačević.