MOL ZAOKRUŽUJE PRSTEN OKO BALKANA: Šta ulazak Mađara znači za Pančevo i cene goriva?
Delegacija mađarskog MOL-a danas stiže zu Srbiju i započinje dubinsku proveru Rafinerije u Pančevu, ali i Petrohemije, a od ishoda ovog "skeniranja" zavisi i da li će se MOL i ruska strana, kao većinski vlasnik NIS-a, usaglasiti oko glavnih tačaka ugovora o preuzimanja ruskog udela u toj kompaniji. A upravo od toga zavisi da li će NIS-u biti potpuno ukinute sankcije i omogući noramalno poslovanje i posle 23. januara, kada mu ističe operativna licenca koju mu je izdalo Ministrstvo finansija SAD.
A šta znači dubinska provera Rafinerije i Petrohemije za Biznis Kurir objašnjava Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za analitiku u Privrednoj komori Srbije.
- Dolazak mađarskog naftnog giganta MOL u Srbiju nije slučajan niti protokolaran, u pitanju je prava operacija u poslednjem trenutku. Kako saznajemo, Mađari dolaze kako bi u rekordnom roku obavili dubinsku proveru rafinerije, jer je rok postavljen do 24. marta. Ugovor mora da se sklopi, ako Srbija želi da produži operativnu licencu i izbegne nove probleme sa sankcijama - kaže Stanić.
Dubinska provera
Prema njegovim rećima MOL trenutno deluje kao jedini prihvatljivi igrać za sve strane - i za Srbiju, i za Rusiju, ali i za Sjedinjene Američke Države.
- Ukoliko bi MOL preuzeo ruski udeo u NIS-u, to bi praktično značilo skidanje sankcija, trajnu operativnu licencu i povratak NIS-a u normalno poslovanje, kakvo je bilo pre sankcija. U suprotnom, može da se desi da ništa ne funkcioniše - upozorava naš sagovornik.
Stanić za Kurir Biznis pojašnjava da je ključna stvar u ovoj priči takozvana dubinska provera Rafinerije.
- To nije formalnost, proverava se sve: tehničko stanje postrojenja, vrednost imovine, postoje li rezerve, u kakvom su stanju mašine, finansije, dugovi i obaveze. Drugim rečima, radi se kompletan rendgen kompanije u izuzetno otežanim okolnostima - od prekida dotoka nafte u oktobru, pa sve do prvih najava sankcija još krajem prošle godine. Sudbina NIS-a zavisi}e od toga da li će se strane usaglasiti oko glavnih tačaka ugovora. Ako do toga do|e, kupoprodajni ugovor mora biti realizovan najkasnije do 24. marta, dok traje važeća licenca, kako bi se promenila vlasnička struktura - ističe Stanić.
Postavlja se pitanje da li je MOL samo privremeno rešenje? Stanićn ističe da je sve moguće.
MOL može da kupi udeo, a da kasnije Srbija poveća svoje vlasništvo. Država već sada ima oko 30 odsto i mogla bi, u saradnji sa Mađarima, dodatno da ojača poziciju. Srbija mora jasno da insistira da rafinerija nastavi da radi. Scenario zatvaranja, kakav je viđen u Hrvatskoj, ne sme da se ponovi. Pančevačka rafinerija je do sada snabdevala celo tržište, pa čak i izvozila. Ova činjenica daje jasan znak da je Srbija potpuno stabilna - zaključuje Stanić.
Iako dolazak mađarskog MOL-a u Srbiju mnogi vide kao šansu za stabilizaciju i izlazak iz sankcijskog lavirinta, ekonomista Milan Kovačević upozorava da u celoj priči postoje i ozbiljna pitanja koja tek treba otvoriti.
- Pre svega, MOL već danas ima snažno uporište u regionu - rafinerije u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, a potencijalnim ulaskom u Srbiju praktično bi zaokružio energetski prsten oko čitavog Balkana. Takva koncentracija kapaciteta može da ima širi uticaj na tržište, jer se na kraju sve odražava na cene goriva na pumpama. Nije isto da li se tržište snabdeva iz jedne ili više rafinerija, niti da li postoji ravnoteža među proizvođačima - objašnjava Kovačević.
On posebno ukazuje da je Rafinerija u Pančevu, sa kapacitetom oko dva miliona tona godišnje, značajno manja u poređenju sa MOL-ovom centralnom rafinerijom u Mađarskoj, ali i sa ukupnim kapacitetima koje ova kompanija poseduje u regionu.
- Kada se sve sabere Slovačka, Hrvatska i Mađarska, MOL raspolaže kapacitetima koji su, prema procenama, značajno veći od pančevačkog postrojenja. U takvom odnosu snaga uvek postoji teorijska mogućnost da se manja rafinerija posmatra kao rezervna opcija, jer je sa poslovne strane često isplativije oslanjati se na velike, moćne i tehnološki naprednije kapacitete - smatra Kovačević.
On dodaje da ne znači da će se takav scenario desiti, ali jeste razlog za dodatni oprez, ističe Kovačević.
- Ključna stvar u ovom trenutku je ugovor. Javnost još ne zna kakve će se obaveze, garancije i zaštitni mehanizmi naći u dokumentima koji se trenutno pripremaju. Upravo tu se odlučuje sudbina pančevačke rafinerije - da li će ostati stub domaće energetike ili samo jedan od delova šire regionalne slagalice - zaključuje Kovačević.
Zaštita interesa
Sa druge strane, ekonomista, Muhamed Bušatlija, smatra da MOL pokušava da zaštiti svoj interes, kao i da mogu da ponove scenario identičan onome u Hrvatskoj.
- Kako god bilo i bez obzira na prethodna iskustva MOL-a u regionu, činjenica je da se sada sve oči uprte u odluku mađarske kompanije. MOL dosta zavisi od Rusije, čak i više nego mi. Ako se tako dogovaraju da MOL-u na određeno vreme prebacuju svoje akcije onda će MOL morati da drži tu poziciju – ističe Bušatlija za Kurir.
Energetska bezbednost i sigurnost Srbije bila je i jedna od glavnih tema jučerašnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da do 15. januara stigne prvih 85.000 tona sirove nafte Jadranskim naftovodom (Janaf), te da bi Rafinerija u Pančevu mogla da počne da radi najkasnije 18. januara.
- Do 5. januara uplaćujemo, do 13. najkasnije, 15. da stigne, 17. ili 18. kreće rafinerija da radi. To znači da mogu da krenu da proizvode naftne derivate tamo od 25. do 26. januara - rekao je Vučić.
Pune rezerve
On je dodao da Srbija sada puni rezerve.
- Imaćemo i struje i gasa i naftnih derivata i svega. Danas 88 dana kap nafte nije došao, vi nigde problem niste videli. Ljudi ne moraju da brinu. Samo svi moraju da znaju da nikakva pravila u svetu više ne postoje - zaključio je Vučić.
On je pozvao Mađare i rukovodstvo NIS-a da završe ugovor što pre.
- Pozivam ljude iz rukovodstva NIS-a i Mađare da završe ugovor što je moguće pre, da izađemo iz režima sankcija i da Srbija nastavi da raste – rekao je Vučić.
Dolazak MOL-a u Rafineriju i Petrohemiju mogao bi da bude garancija da će produženje operativne licence NIS-u postati trajno, a od 24. marta i da će sankcije biti potpuno skinute. Upravo 24. mart je rok koji su Amerikanci dali Rusima da potpuno izađu iz vlasničke strukture u NIS-u.