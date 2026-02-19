Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 28,15 milijardi evra, a to predstavlja nisku vrednost.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 9 u kategoriji "ekstremni strah", neznatno bolje u odnosu na jučerašnjih 8, što nadalje sugeriše da je tržišni sentiment izuzetno loš.

Kako prenosi Koindesk, pad vrednosti bitkoina je povezan sa više faktora kao što je oporavak američkog dolara, neizvesnost na tržištu i smanjena želja za rizikom, ali i veća povezanost kripto tržišta sa globalnim finansijama.

Institucionalni kapital sada ima veći uticaj, što znači da kriptovalute reaguju slično kao tehnološke akcije na američkoj berzi. Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 2,13 odsto na 1.640,12 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,88 odsto na 510,11 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 2,76 odsto na 68,26 evra, a avalanš (AVAX) za 3,11 odsto na 7,42 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,17 evra, što je za 4,59 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute OM, ENSO i CITY.