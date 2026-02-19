Slušaj vest

Projekat Srpska kuća, kao poseban paviljon na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 biće velika šansa za manje gradove i opštine, koje su do sada teško ulazile u trku sa većim i razvijenijim, kada je o privlačenju investicija reč.

Specijalizovana međunarodna izložba EXPO 2027. okupiće u Beogradu predstavnike 135 zemalja, a jedna od specifičnosti ove velike internacionalne manifestacije, biće projekat Srpska kuća. Reč je o ideji da se na jednom mestu predstave mogućnosti i želje potencijalnih investitora, ali i povoljni uslovi za njihovo privlačenje. Zamišljena je kao centralno mesto predstavljanja lokalne samouprave i direktne komunikacije, da privrednici i iz manjih gradova i opština širom Srbije pokažu svoje razvojne mogućnosti, turističku ponudu, kulturno nasleđe i lokalne proizvode.

Po rečima ministarke za državnu upravu i lokalnu samopravu, Snežane Paunović ovo je jedinstvena prilika da se vidi da Srbija ima mnogo toga da pokaže i da će ovo ministarstvo biti velika podrška svima koji se u to uključe, kao i da je za sve jednice lokalne samouprave otvoren poziv da se aktivno uključe u pripreme za EXPO 2027.

- Srpska kuća je prilika da u svet ode prava slika zemlje vrednih ljudi i pravih srpskih domaćina, koji će pokazati da su spremni da rade i sarađuju, na dobrobit svih. Samo kroz blisku saradnju državnog i lokalnog nivoa može se obezbediti da Srbija bude prepoznatljiva i konkurentna na svetskoj sceni - kaže ministarka Paunović za Kurir i dodaje, EXPO 2027 nije samo događaj koji traje 93 dana, već sveobuhvatni razvojni projekat koji će ostaviti trajni trag, od unapređenja infrastrukture, do načina kako će se naša zemlja predstaviti međunarodnoj javnosti.

Jedinicama lokalne samoprve je krajem prošle godina upućen poziv da se aktivno uključe u pripreme za EXPO 2027, definišu svoje turističko - ekonomske profile i dostave predloge i planove za predstavljanje svojih sredina.