Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali obišao je radove na Nacionalnom stadionu u Surčinu. Na svom instagram profilu objavio je fotografiju gde se nalazi u srcu budućeg zdanja.

- Ja, mali, u središtu veeelikog Nacionalnog stadiona - napisao je Mali na svom Instagram profilu.

Nacionalni fudbalski stadion imaće oko 52.000 sedišta i biće izgrađen po svim UEFA standardima. Stadion će se graditi po arhitektonskom rešenju Marka Fenvika, a treba da bude završen do kraja 2026. godine.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizBeograd dobija Waterfront Marinu: Pogledajte gde će se nalaziti nova opera, zelena pruga i Belgrade eye (FOTO)
Belgrade Waterfront marina
InfoBizMali obećao: Do početka Ekspa još 471 dan, sve ćemo završiti na vreme
WhatsApp Image 2026-01-29 at 12.49.30 (1).jpeg
InfoBizSiniša Mali na obeležavanju jubileja: Moramo se potruditi da životni standard građana konstantno raste
Siniša Mali
InfoBizKako Srbija planira ubrzani razvoj do 2035: Ministar Mali o Ekspu 2027, letećem taksiju i novoj fazi ekonomskog rasta
Siniša Mali