Ministar finansija Siniša Mali obišao je radove na Nacionalnom stadionu u Surčinu. Na svom instagram profilu objavio je fotografiju gde se nalazi u srcu budućeg zdanja.

- Ja, mali, u središtu veeelikog Nacionalnog stadiona - napisao je Mali na svom Instagram profilu.

Nacionalni fudbalski stadion imaće oko 52.000 sedišta i biće izgrađen po svim UEFA standardima. Stadion će se graditi po arhitektonskom rešenju Marka Fenvika, a treba da bude završen do kraja 2026. godine.