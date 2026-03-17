Prema najnovijoj analizi kompanije Eskimi, Srbija se ubrzano pozicionira kao jedno od najdinamičnijih tržišta programatik oglašavan je na globalnom nivou. Uvidi proistekli iz evaluacije Eskimi Impact Awards 2026 pokazuju da domaće agencije ne samo da usvajaju najnovije AdTech inovacije, već aktivno ulažu u napredna znanja i strateške kapacitete.

„Uspon Srbije na globalnoj programatik sceni nije slučajan. Naša analiza pokazuje da agencije u zemlji ne samo da primenjuju najnovija AdTech rešenja, već postavljaju i globalne standarde kada je reč o kreativnoj izvrsnosti i tehničkoj stručnosti“, izjavio je Dalibor Zanze, menadžer za razvoj poslovanja kompanije Eskimi u Srbiji.

Globalna analiza ističe ključne oblasti u kojima Srbija trenutno nadmašuje većinu drugih tržišta na međunarodnom nivou:

● Ovladavanje angažovanjem korisnika. Agencije u Srbiji postavljaju nove standarde u interakciji sa publikom, ostvarujući izuzetnu prosečnu stopu angažovanja od 29,06%. Ovaj rezultat je gotovo šest puta viši od globalnog proseka. Stručnjaci ovaj uspeh pripisuju otvorenosti tržišta ka eksperimentisanju i hrabrom prihvatanju inovativnih i kreativnih formata.

● Dominantna tržišna aktivnost. Agencije u Srbiji dodatno se izdvajaju stabilnim obimom aktivnosti. Sa učešćem od preko 14% u ukupnom broju svetskih agencija koje svakog meseca dosledno pokreću kampanje putem Eskimi platforme, domaće tržište pokazuje pouzdan i visokofrekventan pristup digitalnom oglašavanju, koji brendove održava u fokusu potrošača.

„ Srbija je prevazišla fazu “tržišta u razvoju” i danas je pravi trendseter u AdTech industriji. Rezultati iz prethodne godine potvrđuju kreativnost i tehničku stručnost agencija koje posluju u zemlji. U Eskimiju smo ponosni što podržavamo ovaj ekosistem, koji nastavlja da pomera granice mogućeg u digitalnom oglašavanju “, dodaje Zanze.

Foto: Eskimi

O Eskimi Impact Awards nagradama

Eskimi Impact Awards nagrade ističu agencije koje ostvaruju stvaran uticaj u oblasti programatik oglašavanja, pri čemu se Srbija izdvaja kao jedan od najimpresivnijih učesnika ove godine.

Nagrade prepoznaju kompanije koje postižu izuzetne rezultate u angažovanju kroz inovativne kreativne formate, hrabro eksperimentišu sa novim pristupima, unapređuju znanje u oblasti oglašavanja, realizuju kampanje koje privlače pažnju i održavaju snažne partnerske odnose sa kompanijom Eskimi.

O kompaniji Eskimi

Eskimi je globalna, full-stack, end-to-end platforma za kreativna i medijska tehnološka rešenja. Kompanija isporučuje kreativna rešenja koja privlače pažnju, zasnovana na podacima, obezbeđuje kvalitetan inventar, napredno targetiranje publike sa globalnim dosegom od 2,5 milijardi korisnika, kao i lokalnu relevantnost koja stvara snažan brend uticaj. Eskimi posluje širom sveta, sa timovima prisutnim na terenu u više od 40 tržišta.