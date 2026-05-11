Slušaj vest

Muzej Nikole Tesle decenijama unazad predstavlja jednu od najposećenijih i najvažnijih kulturnih atrakcija u Beogradu. Međutim, usled konstantnog rasta interesovanja posetilaca iz celog sveta, nedostatak prostornih kapaciteta postojeće zgrade u Krunskoj ulici postali su značajno ograničenje. Ovi prostorni deficiti otežavaju adekvatno čuvanje i prezentaciju osetljive istorijske građe, kao i neophodan razvoj dodatnih obrazovnih i pratećih muzejskih sadržaja.

Kao trajno i monumentalno rešenje ovog problema, za novu zgradu Muzeja odabrana je istorijska zgrada nekadašnje fabrike hartije Milana Vape. Kroz opsežnu rekonstrukciju i dogradnju, Teslina neprocenjiva baština seli se u prostrani kompleks na desnoj obali Save, gde svaki eksponat dobija mogućnost da bude izložen na dostojanstven i najsavremeniji način.

Foto: Promo

Inspiracija elektromagnetnim talasima

Jedno od najznačajnijih imena savremene arhitekture, Zaha Hadid, ostavila je neizbrisiv trag u svetu svojim fluidnim formama, a vizija njenog studija ovim projekton direktno oblikuje beogradski pejzaž. Na internacionalnom arhitektonskom konkursu za prenamenu fabrike hartije upečatljivu pobedu odnelo je idejno rešenje koje su u saradnji izradili prestižni londonski studio Zaha Hadid Architects i beogradski Bureau Cube Partners.

Dizajn novog muzeja nije puka estetska igra, već predstavlja direktnu referencu na delo našeg genija, interpretirano kroz savremeni arhitektonski jezik. Inspirisana Teslinim revolucionarnim istraživanjima magnetnih polja i bežičnog prenosa energije, arhitektonska forma muzeja svojim vizuelnim identitetom podseća na elektromagnetne talase. Eliptične linije, koje se nalaze u neprekidnom pokretu, definišu unutrašnju i spoljašnju dinamiku građevine, stvarajući fluidan i inovativan oblik.

Sklad industrijskog nasleđa i funkcionalnosti

Budući kulturno-obrazovni kompleks prostiraće se na impresivnih 13.400 kvadratnih metara. Pobednički rad je koncipiran kao visoko kvalitetno hibridno rešenje koje izuzetno uspešno integriše vredno industrijsko nasleđe iz 1924. godine sa najsavremenijim muzejskim funkcijama.

1/7 Vidi galeriju Muzej Nikole Tesle, pobedničko rešenje Foto: Ministarstvo Kulture

Celokupan koncept oslanja se na očuvanje postojećih fasada, kao i ključnih elemenata eksterijera i enterijera, čime fabrika hartije Milana Vape nastavlja da živi u potpuno novom, kulturnom kontekstu. Na parceli se uklanjaju isključivo oni objekti koji nemaju istorijsku vrednost, dok glavna fabrička zgrada u celini postaje esencijalni deo modernog izložbenog kompleksa, zadržavajući pritom svoju izvornu kvadraturu.

Ključni arhitektonski i urbanistički zahvati obuhvataju:

Veliki Atrijum : Centralno unutrašnje dvorište fabrike se pokriva i transformiše u monumentalni Veliki Atrijum. Ovaj prostor se, kroz specifične sferne otvore u ploči, visinski prostire na tri etaže - od podruma, preko prizemlja, pa sve do drugog sprata (Po+Pr+2).

: Centralno unutrašnje dvorište fabrike se pokriva i transformiše u monumentalni Veliki Atrijum. Ovaj prostor se, kroz specifične sferne otvore u ploči, visinski prostire na tri etaže - od podruma, preko prizemlja, pa sve do drugog sprata (Po+Pr+2). Trg Nikole Tesle i glavni ulaz : Od većih adaptacija ističe se formiranje potpuno novog glavnog ulaza u objekat, koji je orijentisan ka Bulevaru Vudroa Vilsona i novoplaniranom Trgu Nikole Tesle. Ovaj trg funkcioniše kao aktivan i reprezentativan javni prostor, služeći ne samo kao pristup objektu, već i kao produžetak samog izložbenog prostora i zona za organizaciju različitih događaja na otvorenom.

: Od većih adaptacija ističe se formiranje potpuno novog glavnog ulaza u objekat, koji je orijentisan ka Bulevaru Vudroa Vilsona i novoplaniranom Trgu Nikole Tesle. Ovaj trg funkcioniše kao aktivan i reprezentativan javni prostor, služeći ne samo kao pristup objektu, već i kao produžetak samog izložbenog prostora i zona za organizaciju različitih događaja na otvorenom. Saobraćajna infrastruktura: Ispod trga je pozicionirana moderna podzemna garaža ukupnog kapaciteta od oko 60 parking mesta, namenjena zaposlenima i posetiocima, kojoj se pristupa putem integrisanog auto-lifta. Na otvorenom prostoru planirane su i posebne, namenske niše za bezbedan prijem turističkih autobusa.

Foto: Promo

Dizajn muzejskog prostora i eksponati

Muzej u novom galerijskom prostoru detaljno predstavlja život, izume i globalni naučni uticaj Nikole Tesle. Postavka kombinuje istorijske predmete, napredne interaktivne prikaze i savremeni multimedijski sadržaj. Prostor je pažljivo podeljen na zonu sa stalnom postavkom i izuzetno fleksibilnu galeriju predviđenu za atraktivne privremene izložbe.

Autori ovog projekta iz londonskog studija detaljno objašnjavaju način na koji se unutrašnji sadržaji prepliću sa arhitekturom postojećeg objekta:

- U vremenu kada smanjenje emisije štetnih gasova deluje kao nesavladiv izazov, renoviranje i ponovna upotreba postojećih objekata pruža ogromne kreativne mogućnosti. Novi Muzej Nikole Tesle nastaje rekonstrukcijom stare fabrike hartije u Beogradu, pretvarajući je u kulturnu destinaciju koja slavi Teslino nasleđe, a istovremeno čuva arhitektonsko blago grada. Naš dizajn crpi inspiraciju iz Teslinih istraživanja magnetnih polja i bežičnog prenosa energije, inkorporirajući dinamične eliptične oblike koji se šire od dimnjaka stare fabrike, dok će spektakularni transformator jačine 12 miliona volti u Galeriji Teslinih elektronskih transformatora simbolizovati njegov inovativni duh i neprestanu potragu za otkrićima.

Pored glavnih galerija, posetiocima su na raspolaganju Teslin memorijal, interaktivne instalacije i višenamenska dvorana za razne događaje. Kako bi se osigurala šira, celodnevna upotreba kompleksa i izvan redovnog radnog vremena muzeja, integrisani su i prateći sadržaji poput kafića i ekskluzivnog restorana na krovu, koji nudi panoramski pogled. Spoljašnjost je dodatno oplemenjena stazama i uređenim zelenim površinama koje organski povezuju muzej sa ostalim delovima srpske prestonice.

Nikola Tesla Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Impresivna zaostavština pod zaštitom UNESCO-a

Kolekcija koja se seli u Bulevar vojvode Mišića predstavlja jedan od najvažnijih naučnih arhiva na svetu. Ona pruža neprocenjiv uvid u način života i stvaralaštvo genija koji je svojim radom oblikovao moderni svet.

Struktura muzejske kolekcije obuhvata:

Devet zbirki sa više od 1.200 eksponata: Kolekcija sadrži autentične lične i odevne predmete, brojna odlikovanja, ali i kompleksne tehničke predmete i aparate iz oblasti mašinstva i elektrotehnike.

Ličnu arhivu naučnika: Ovaj segment predstavlja apsolutni dragulj muzeja. Smeštena u čak 548 kutija, arhiva sadrži neverovatnih 164.000 dokumenata. Tu se nalaze Teslini originalni rukopisi, precizne naučne beleške, crteži i razne šeme koje su bile neprocenjiv izvor znanja i imale ključnu ulogu u njegovim istraživačkim poduhvatima.

Zbog svog izuzetnog značaja za čitavo čovečanstvo, dragocena kolekcija Teslinih ličnih stvari i izuma je 2003. godine zvanično uvrštena u UNESCO registar pod nazivom "Pamćenje sveta". Ovaj prestižni registar predstavlja najviši mogući oblik zaštite kulturnog dobra na globalnom nivou. Zaštita kroz UNESCO registar garantuje da će sveobuhvatan prikaz Teslinih revolucionarnih misli, otkrića i života ostati trajno sačuvan i dostupan za sve buduće generacije.