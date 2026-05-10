Kanadska rudarska kompanija Levajatan Metals Korporejšn ulazi u novu fazu investicija za projekte istraživanja minerala, među kojima je i nalazište u blizini Foče u Republici Srpskoj.

Kompanija je saopštila da je postigla dogovor sa investicionom kućom Bikon Sekjuritis Limited, koja će biti jedini posrednik u vezi sa privatnim plasmanom do 15,6 miliona običnih akcija. Planirano je prikupljanje do 10 miliona kanadskih dolara, odnosno oko 6,2 miliona evra, a sredstva će biti usmerena na istraživanje i razvoj rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini, Bocvani i Australiji.

Posebnu pažnju domaće javnosti privlači projekat u okolini Foče, gde kompanija ispituje potencijalna nalazišta srebra, cinka i olova unutar dinarskog metalogenog pojasa, koji se smatra veoma perspektivnim kada je reč o rudama plemenitih i baznih metala.

Iz kompanije navode da će deo prikupljenih sredstava biti korišćen za dodatna geološka istraživanja, bušenja i proširenje postojećih istraživačkih aktivnosti.

Prema dostupnim podacima, privatni plasman podrazumeva emisiju do 15.625.000 akcija po ceni od 0,64 kanadska dolara, odnosno oko 0,4 evra po akciji. Zatvaranje transakcije očekuje se tokom maja, nakon dobijanja regulatornih odobrenja i ispunjavanja svih potrebnih uslova.

Istočna Bosna sve privlačnija stranim rudarskim kompanijama

Interesovanje međunarodnih rudarskih kompanija za projekte u Bosni i Hercegovini poslednjih godina je u porastu, što je dodatno podstaknuto globalnom potražnjom za strateškim i plemenitim metalima, posebno u kontekstu energetske tranzicije i razvoja novih tehnologija.

Područje istočne Bosne već duže vreme privlači pažnju stranih istraživačkih kompanija zbog svoje složene geološke strukture i bogatstva mineralnih resursa.

Ova vest o novim ulaganjima dolazi samo dan nakon informacije da je australijska kompanija Ridžener end Risorsis NL dobila saglasnost akcionara za preuzimanje firme Orikalkum d.o.o., koja je vlasnik projekta Srebrenica North u Bosni i Hercegovini.

Kompanija je najavila da će u narednom periodu sprovesti obavezujući ugovor o kupoprodaji i završiti proces akvizicije.

Projekat Srebrenica North obuhvata istraživanje ležišta srebra, bakra, antimona, cinka i olova i nalazi se u okviru Tetijskog metalogenog pojasa, jednog od najznačajnijih rudarskih regiona u Evropi.