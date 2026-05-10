Odmor na jadranskoj obali za mnoge turiste predstavlja sinonim za idealno letovanje, ali se očekivanja o visokom standardu usluge neretko sruše već pri prvom susretu sa rezervisanim smeštajem. Upravo takvo neprijatno iznenađenje doživeo je mladi par stranih turista, sudeći po objavama, poreklom iz Velike Britanije i Poljske, čiji je video-snimak sa hrvatskog ostrva Korčule velikom brzinom pokrenuo lavinu reakcija i debatu na društvenoj mreži TikTok.

Njihovo iskustvo, zamišljeno kao vrhunac desetodnevnog proputovanja, pretvorilo se u ozbiljno razočaranje. Uz natpis "Najodvratniji hotel u kojem smo ikada odseli" i komentar "Putujemo već 10 dana, a ovo je bila naša najskuplja i ujedno najodvratnija soba u kojoj smo odseli u Hrvatskoj. Da li preterujemo?" par je svoje pratioce poveo u prilično zabrinjavajući virtuelni obilazak papreno plaćenog smeštaja.

Kupatilo kao iz horor filmova

Obilazak sobe, koji više podseća na inspekcijski nadzor nego na početak odmora, započeo je u kupatilu. Umesto blistave čistoće koja se očekuje u skupim hotelima, turisti su kamerom zabeležili pločice prekrivene debelim naslagama buđi. Ništa bolja situacija nije bila ni u samoj kadi, gde je, kako navode, držač za tuš bio potpuno neupotrebljiv, odnosno glava tuša uopšte nije mogla da stoji u uspravnom položaju, čineći osnovno održavanje higijene znatno komplikovanijim procesom.

Foto: Tik Tok Printscreen

Nestabilan plafon i sumnjive fleke

Kada su iz kupatila prešli u spavaći deo sobe, situacija se dodatno pogoršala. Par je kamerom zabeležio stanje plafona koje bi zabrinulo i građevinske inspektore. Širom sobe, a na sam dodir ruke, ploče na plafonu su počele vidno da se pomeraju i klate, ostavljajući utisak da bi svakog trenutka mogle da padnu na goste.

Higijena u samoj sobi bila je nepostojeća. Pod je izgledao kao da mesecima nije usisan, kamera je jasno zabeležila gomilu mrvica, dlaka i neutvrđene prljavštine, dok su na dotrajalom tepihu falili čitavi delovi. Zidovi su bili prekriveni slojem prašine, ali ono što je izazvalo najveće zgražavanje bile su neobjašnjive, tamno braon fleke na naslonu bračnog kreveta, na kojem je par trebalo da spava.

Bezbednost pod znakom pitanja

Da luksuzna cena ne garantuje ni osnovnu bezbednost, pokazali su detalji u sobi. Gosti su snimili izlizane, zarđale kvake na vratima, ali i ono što predstavlja direktnu opasnost po život, električne utičnice koje su vidno ispadale iz zida.

U pokušaju da u svemu pronađu makar tračak nečeg pozitivnog, turisti su se našalili i pokazali pogled kroz velike prozore koji je gledao direktno na more. Međutim, ironija je bila potpuna kada su istakli da se i ti prozori, uprkos prelepom pogledu, jedva i uz veliki napor otvaraju. Zbog svega viđenog, kroz snimak se više puta provlačilo pitanje upućeno pratiocima "Da li preterujemo?"

Kap koja je prelila čašu

Iako su možda i pokušali da ignorišu buđ i fleke, kraj videa doneo je definitivnu odluku. Želeći da provere stanje posuđa koje hotel nudi za pripremu kafe ili čaja u sobi, zatekli su šolje i kuvalo za vodu prekrivene debelim slojem prašine.

Međutim, kada su otvorili poklopac kuvala, usledio je šok, unutra su zatekli ostatke ustajale, mutne vode koju su verovatno ostavili prethodni gosti, prepunu nataloženog kamenca. Za ovaj par, to je bila kap koja je prelila čašu. Video se završava njihovom odlukom da ni trenutka više ne ostanu u ovakvim uslovima, te su odmah spakovali stvari i napustili najskuplju, a prema njihovim rečima, ubedljivo najodvratniju sobu na svom proputovanju.