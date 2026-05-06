Većina hotela u 11 američkih gradova domaćina Svetskog prvenstva 2026. prijavljuje manju potražnju za smeštajem tokom turnira od očekivane, pokazuju novi podaci koje je u ponedeljak objavilo Američko udruženje hotela i smeštaja (AHLA).

AHLA, koja predstavlja više od 30.000 objekata širom zemlje, sprovela je anketu među svojim članovima u gradovima domaćinima, a blizu 80 odsto ispitanika prijavilo je da su rezervacije "ispod prvobitnih prognoza" za Svetsko prvenstvo, koje se održava od 11. juna do 19. jula.

Izveštaj – koji se zasniva na 205 odgovora operatera i vlasnika hotela, od kojih mnogi poseduju višestruke portfolije na različitim tržištima Svetskog prvenstva, rekao je portparol AHLA-e – ukazuje na to da su trenutni rezultati veoma slabi u poređenju sa očekivanjima samih hotela.

Preko 70 odsto ispitanika u San Francisku, Sijetlu, Filadelfiji i Bostonu prijavilo je da je tempo rezervacija ispod očekivanja.

Preko 60 odsto izjavilo je isto u Los Anđelesu, Njujorku, Hjustonu i Dalasu.

Najoptimističniji izgledi bili su u Majamiju, gde je nešto više od 50 odsto ispitanika prijavilo rezervacije ispod očekivanja, i u Atlanti (nešto ispod 50 odsto).

Pozivajući se na povratne informacije članova, AHLA je zaključila da "indikatori ukazuju na to da bi očekivani ekonomski rast [od Svetskog prvenstva] mogao da podbaci u odnosu na očekivanja".

Pauziranje investicija i zabrinutost lokalnih organizatora

U izveštaju se takođe navodi da neki objekti „pauziraju investicije u vezi sa aktivacijama specifičnim za Svetsko prvenstvo, partnerstvima sa brendovima i privremenim renoviranjima usred neizvesnosti” zbog sporije potražnje od očekivane. Takođe se upozorava da, ukoliko rezervacije padnu ispod očekivanja, gradovi domaćini neće ostvariti poreske prihode koje su FIFA i drugi obećali.

Predsednik FIFA Đani Infantino redovno je iznosio tvrdnje da će Svetsko prvenstvo imati „ekonomski uticaj” od 30 milijardi dolara u SAD, ali značajan deo ovog projektovanog uticaja oslanja se na turiste koji će pohrliti u zemlju tokom turnira.

Saznavši za izveštaj AHLA-e, lokalni organizatori Svetskog prvenstva u Kanzas Sitiju su se donekle usprotivili. Oni su za The Athletic izjavili da ambasade Argentine, Ekvadora, Holandije, Kurasaa, Austrije i Kanade šalju timove za konzularne usluge u Kanzas Siti, jer očekuju da će značajan broj njihovih građana putovati u to područje kako bi prisustvovali utakmicama.

Takođe su ukazali na izveštaje lokalnog medija KMBC o tome da kratkoročni najam beleži povećano interesovanje ovog leta. Odbor domaćina iz Kanzas Sitija ukazao je na povratne informacije organizacije Visit KC, koja je insistirala na tome da potražnja raste, ali je priznala da je ona „sve više koncentrisana, predvođena domaćim gostima i da se rezerviše kasnije”.

Sumnje u broj međunarodnih posetilaca i problem sa vizama

Izveštaj AHLA-e poklapa se sa zabrinutostima koje su lideri u turističkoj industriji počeli da izražavaju tokom proleća.

„Prognoze pokazuju da domaći putnici nadmašuju međunarodne – disbalans koji ugrožava širi ekonomski uticaj koji se očekivalo da će Svetsko prvenstvo generisati”, navodi se u izveštaju.

Sumnje u obim međunarodnih putovanja za ovo Svetsko prvenstvo dodatno potvrđuje slabo interesovanje za sistem zakazivanja FIFA PASS. Trampova administracija je ovaj sistem uvela u novembru kako bi se ubrzalo zakazivanje intervjua za vizu za posetioce iz zemalja koje nemaju bezvizni režim sa SAD. Portparol Stejt departmenta potvrdio je da je do prošlog vikenda samo oko 14.000 ljudi iskoristilo FIFA PASS, uprkos tvrdnjama FIFA da je prodato preko pet miliona ulaznica.

Ipak, to ne znači nužno da međunarodni navijači neće putovati. Stejt department podseća da 55 miliona stranaca već ima vize, dok državljanima 42 zemlje nije ni potrebna viza. Takođe, vremena čekanja na termine za vizu su se poboljšala – u 80 odsto američkih konzulata širom sveta od 2025. godine vreme čekanja je kraće od dva meseca.

AHLA navodi i druge faktore koji suzbijaju međunarodnu potražnju, kao što su vizne barijere, geopolitička zabrinutost, američke zabrane putovanja (koje pogađaju četiri zemlje učesnice) i obavezni depoziti do 15.000 dolara za turističke vize (za dve zemlje). Dodatni troškovi, poput kontroverzne cene karte od 150 dolara za voz NJ Transit do stadiona MetLajf (MetLife), takođe mogu odvratiti putnike.

Cene hotela i kritike na račun FIFA

Izveštaj AHLA-e ne pominje da su i sami hoteli svojim cenama možda odbili turiste. U decembru je prosečna cena za noć oko datuma prve utakmice u 96 analiziranih hotela iznosila 1.013 dolara, u poređenju sa 293 dolara tačno tri nedelje ranije (povećanje od 328 odsto). U mnogim slučajevima te cene su sada snižene za više od 40 odsto. Takođe se ne pominju visoke cene ulaznica same FIFA-e.

Izveštaj ipak kritikuje FIFA-u. Organizatori su prvobitno rezervisali hiljade soba, a zatim iskoristili klauzulu za otkazivanje rezervacija kako se turnir približavao. AHLA tvrdi da je to „stvorilo veštački signal rane potražnje koji se od tada urušio”, te da su otkazivanja (koja su ponegde prelazila 70 odsto) narušila prognoze prihoda. Mnoge sobe su otkazane tri meseca pre turnira, ostavljajući hotele u žurbi da promene prodajne strategije.

Portparol FIFA oštro je odgovorio:

- Insinuirati nedostatak transparentnosti od strane FIFA je činjenično netačno. Sva oslobađanja soba sprovedena su u skladu sa ugovorenim rokovima sa hotelskim partnerima — što je standardna praksa za događaj ove veličine. [...] Globalna potražnja za Svetskim prvenstvom 2026. je bez presedana, sa više od pet miliona prodatih ulaznica.

AHLA se ipak nada pozitivnom ishodu. Rozana Majeta (Rosanna Maietta), predsednica i izvršna direktorka udruženja, zaključila je:

- Niz faktora je ublažio rani optimizam, iako indikatori za budućnost pokazuju da još uvek postoji značajna prilika. SAD i FIFA moraju osigurati prijatno iskustvo za međunarodne putnike, izbegavajući nepotrebna povećanja troškova viza i prevoza, i obeshrabrujući lokalne vlasti od poreskih povećanja u poslednjem trenutku koja štete turniru i potrošačima.