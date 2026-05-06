Slušaj vest

Direktor Javnog-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz Andreja Mladenović izjavio je da bi dve TBM mašine, takozvane "krtice" za metro, trebalo u junu brodom da pođu ka Srbiji iz Kine, kao i da se očekuje da one stignu u septembru, dok bi treća trebalo da bude poručena ove godine.

Mladenović je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da su te mašine pravljene samo za Grad Beograd, kao i da su u toku fabrički testovi, nakon kojih bi one trebalo da budu rasklopljene i poslate za Beograd.

- Nadam se da neće biti nekih problema u samom transportu, u pitanju su određene rute koje su uobičajene za transport iz Kine. Treba da dođu do luke Konstanca u Rumuniji, a potom Dunavom prevezu do Beograda - dodao je on.

Prema njegovim rečima, to što će mašina doći u septembru, ne znači da će ona tada početi da radi, jer sledi njeno sklapanje i pripremanje.

Prva faza prve linije metroa

Prva faza prve linije metroa, kako je naveo, biće dugačka 11 kilometara i podrazumevaće kopanje od Makiša, gde se nalazi depo za metro, do Pančevačkog mosta.

Mladenović je naveo da će Beograd dobiti i treću "TBM" mašinu koja bi trebalo da bude poručena ove godine, kako bi stigla sledeće godine da kopa drugu fazu prve linije metroa, od Pančevačkog mosta do Mirijeva.

Foto: Alberto_Rodriguez/Shutterstock, Printscreen

Kazao je da grad planira da te mašine iskoristi i za drugu liniju metroa od Bežanije do Mirijeva i treću od Bežanije do Kumodraža, koja je trenutno u projektnoj fazi i izrazio nadu da će to biti slučaj.

Projektovanje treće linije, kako je naveo, započeto je u januaru prošle godine i biće završeno za oko dve i po godine.

Mašina radi non stop

Mladenović je naveo da su kompozicije tih mašina dugačke oko 100 metara, kao i da su teške oko 150 tona, a da će posadu u jednoj smeni činiti između 20 i 30 radnika, dodajući da će to biti radnici glavnog izvođača Power China, ali i srpskog podizvođača Milenijum tim.

- Mašina radi non stop, a njeno stajanje je predviđeno jedino gde su stanice. Rastojanje između stanica je oko kilometar, a mašina u proseku prelazi 10 metara dnevno. Može i brže, i sporije na početku, ali izvođač kaže da je prosek oko 10 metara. I može se izračunati da joj treba nekih tri meseca rada između stanica - rekao je Mladenović.

Na stanicama, prema njegovim rečima, dolazi do prepakivanja mašine i eventualnih servisa, koje traje oko mesec dana, i onda mašina nastavlja do naredne stanice.