Kineske "krtice" za metro kreću u junu za Srbiju: Beograd uskoro kupuje i treću TBM mašinu
Direktor Javnog-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz Andreja Mladenović izjavio je da bi dve TBM mašine, takozvane "krtice" za metro, trebalo u junu brodom da pođu ka Srbiji iz Kine, kao i da se očekuje da one stignu u septembru, dok bi treća trebalo da bude poručena ove godine.
Mladenović je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da su te mašine pravljene samo za Grad Beograd, kao i da su u toku fabrički testovi, nakon kojih bi one trebalo da budu rasklopljene i poslate za Beograd.
- Nadam se da neće biti nekih problema u samom transportu, u pitanju su određene rute koje su uobičajene za transport iz Kine. Treba da dođu do luke Konstanca u Rumuniji, a potom Dunavom prevezu do Beograda - dodao je on.
Prema njegovim rečima, to što će mašina doći u septembru, ne znači da će ona tada početi da radi, jer sledi njeno sklapanje i pripremanje.
Prva faza prve linije metroa
Prva faza prve linije metroa, kako je naveo, biće dugačka 11 kilometara i podrazumevaće kopanje od Makiša, gde se nalazi depo za metro, do Pančevačkog mosta.
Mladenović je naveo da će Beograd dobiti i treću "TBM" mašinu koja bi trebalo da bude poručena ove godine, kako bi stigla sledeće godine da kopa drugu fazu prve linije metroa, od Pančevačkog mosta do Mirijeva.
Kazao je da grad planira da te mašine iskoristi i za drugu liniju metroa od Bežanije do Mirijeva i treću od Bežanije do Kumodraža, koja je trenutno u projektnoj fazi i izrazio nadu da će to biti slučaj.
Projektovanje treće linije, kako je naveo, započeto je u januaru prošle godine i biće završeno za oko dve i po godine.
Mašina radi non stop
Mladenović je naveo da su kompozicije tih mašina dugačke oko 100 metara, kao i da su teške oko 150 tona, a da će posadu u jednoj smeni činiti između 20 i 30 radnika, dodajući da će to biti radnici glavnog izvođača Power China, ali i srpskog podizvođača Milenijum tim.
- Mašina radi non stop, a njeno stajanje je predviđeno jedino gde su stanice. Rastojanje između stanica je oko kilometar, a mašina u proseku prelazi 10 metara dnevno. Može i brže, i sporije na početku, ali izvođač kaže da je prosek oko 10 metara. I može se izračunati da joj treba nekih tri meseca rada između stanica - rekao je Mladenović.
Na stanicama, prema njegovim rečima, dolazi do prepakivanja mašine i eventualnih servisa, koje traje oko mesec dana, i onda mašina nastavlja do naredne stanice.
