Privremena građevinska dozvola za izvođenje pripremnih radova izdata je u februaru ove godine i odnosi se na izmeštanje elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih instalacija, uklanjanje priključnog gasovoda i radove na zaštiti magistralnog toplovoda. Sve ovo je preduslov za formiranje budućeg gradilišta tunelske veze i izgradnju šahtova za rad tzv. "krtice". Tunel će biti kopan TBM tehnologijom, što bi trebalo da omogući efikasno i brzo izvođenje.

Radovi na ulaznom portalu

Pozicija ulaznog portala na Dunavskoj strani je u zoni raskrsnice Bulevara despota Stefana i Ulice Jovana Avakumovića, gde su već započete aktivnosti na postavljanju betonskih barijera i ograđivanju gradilišta, uklanjanju ivičnjaka i dela kolovoza, bilborda, semafora, stubova javnog osvetljenja, kao i na izmeštanju instalacija. Portal na Savskoj strani nalaziće se kod Ekonomskog fakulteta. Tunel se gradi sa dve odvojene tunelske cevi za svaki pravac, leva dužine 2.038 metara i desna 2.045 metara, sa 7 poprečnih veza (pet za pešake i dve za interventna vozila). Svaka tunelska cev imaće po dve kolovozne trake – širu od 3,5 metra i užu od 3,25 metara.

Na Dunavskoj strani, uklapanje tunelske veze sa Bulevarom despota Stefana rešeno je širenjem saobraćajne regulacije i izgradnjom središnje ulazno/izlazne rampe za pristup tunelu i bočnih galerija za vozila koja idu od ili ka centru. Na Savskoj strani ulazno/izlazne rampe nalaziće se na prostoru Parka Luke Ćelovića, ispred Ekonomskog fakulteta, a ukrštanje sa Ulicom Gavrila Principa biće denivelisano. Deo objekata u Ulici Gavrila Principa koji se nalaze iznad budućeg tunelskog portala biće eksproprisan i uklonjen, a na njihovom mestu biće izgrađen objekat Centra za kontrolu i praćenje tunelskih sistema.

Izgradnja tunela

Izgradnja tunela počeće sa Dunavske strane i to na probijanju leve tunelske cevi. Do trenutka kada mašina za kopanje tunela (TBM) bude ušla u radove, potrebno je izgraditi šaht za spuštanje tzv. „krtice“. Početak radova na izgradnji šahte očekuje se krajem marta 2027. godine, da bi do sredine 2028. godine sve moglo da bude spremno za puštanje TBM mašine u rad.

„Krtici“ treba oko 240 dana da iskopa jednu tunelsku cev, što bi prema planiranoj dinamici značilo da će leva tunelska cev biti probijena krajem februara 2029. godine. Nakon toga se TBM opet premešta na Dunavsku stranu i krajem marta 2029. krenulo bi se u kopanje desne tunelske cevi. Ako sve bude teklo po planu obe tunelske cevi bile bi probijene krajem 2029. godine. Nakon toga slede radovi na instalacijama, kolovoznoj konstrukciji i opremanju tunela, tako da se završetak čitavog projekta može očekivati krajem 2030. godine.