Slušaj vest

Danas, 21. aprila, zvanično počinju radovi na izgradnji dvocevnog podzemnog tunela, ključnog segmenta kapitalnog saobraćajnog projekta "Mali metro". Ovaj kompleksni poduhvat, koji Grad Beograd realizuje u saradnji sa Republikom Srbijom i kineskim partnerima, fizički će i saobraćajno spojiti dve reke i najudaljenije delove grada, omogućavajući da se od leve obale Dunava, Mirijeva, Karaburme i Višnjičke banje do Novog Beograda i Zemuna stigne za svega nekoliko minuta.

- To je sigurno najveći saobraćajni projekat unazad nekoliko desetina godina, ili možda ikada, što se tiče urbanog dela grada, jer će spojiti dve obale reke, Savu i Dunav, proći će ispod centra grada - poručio je gradonačelnik.

Detalji o tunelu dugom dva kilometra

Proboj tunela dužine dva kilometra kreće upravo iz Bulevara despota Stefana, u delu kod sedišta MUP-a, gde je prostor najširi i gde, osim jedne gasne stanice, nema objekata predviđenih za rušenje. Druga izlazna tačka nalaziće se kod Ekonomskog fakulteta, na uglu ulica Kameničke i Gavrila Principa.

Tehničke specifikacije i dinamika radova Pripremni radovi i instalacije : Pre ulaska specijalnih TBM mašina za bušenje, neophodno je izmeštanje ključnih gradskih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroenergetika i telekomunikacije) u novoprojektovanu galeriju. Ovi radovi, za koje je projekte izradio Institut "Jaroslav Černi", započinju danas i očekuje se da traju oko godinu i po dana.

: Pre ulaska specijalnih TBM mašina za bušenje, neophodno je izmeštanje ključnih gradskih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroenergetika i telekomunikacije) u novoprojektovanu galeriju. Ovi radovi, za koje je projekte izradio Institut "Jaroslav Černi", započinju danas i očekuje se da traju oko godinu i po dana. Kopanje na dubini od 40 metara : Tunel će biti pozicioniran na dubini od 40 metara. Ovolika dubina je inženjerski neophodna kako bi trasa zaobišla stogodišnji Terzijski kolektor, planirani novi kolektor na potezu Hitna pomoć - Venizelosova, i prešla iznad buduće linije metroa u zoni parka.

: Tunel će biti pozicioniran na dubini od 40 metara. Ovolika dubina je inženjerski neophodna kako bi trasa zaobišla stogodišnji Terzijski kolektor, planirani novi kolektor na potezu Hitna pomoć - Venizelosova, i prešla iznad buduće linije metroa u zoni parka. Kapacitet i ekološki uticaj : Dve odvojene tunelske cevi imaće po dve saobraćajne trake. Planirano je da tunel, čiji je završetak zakazan za 2030. godinu, preuzme čak 30 linija javnog prevoza sa Trga republike, iz Makedonske ulice i Bulevara despota Stefana. Ovo će drastično rasteretiti uži centar i značajno smanjiti nivo aerozagađenja.

: Dve odvojene tunelske cevi imaće po dve saobraćajne trake. Planirano je da tunel, čiji je završetak zakazan za 2030. godinu, preuzme čak 30 linija javnog prevoza sa Trga republike, iz Makedonske ulice i Bulevara despota Stefana. Ovo će drastično rasteretiti uži centar i značajno smanjiti nivo aerozagađenja. Eksproprijacija: U zoni Ekonomskog fakulteta planirano je rušenje trošnih kuća u kojima živi oko 50 porodica. Proces eksproprijacije sprovodiće se tokom 2026. i 2027. godine, a stanari će biti obeštećeni prema proverenom modelu primenjivanom tokom izgradnje Beograda na vodi i prve linije metroa.

Novi srpski most - srce "Malog metroa"

Paralelno sa tunelom, odvija se i izgradnja "Novog srpskog mosta", koji će zameniti uklonjeni Stari savski most. Radovi se izvode planiranom dinamikom, a trenutno je u toku pobijanje šipova u rečno korito za buduća dva stuba, što će unaprediti i bezbednost plovidbe Savom.

Novi most biće dug 420 metara, vizuelno i kapacitetski tri puta veći od starog. Posedovaće dvosmerni drumski saobraćaj, nezavisnu tramvajsku bašticu, kao i staze za pešake i bicikliste. Nakon prelaska reke, na novobeogradskoj strani biće formirana masivna saobraćajna petlja sa pet kružnih tokova.

Polovina čelične konstrukcije već je dopremljena iz Kine na gradilište. Očekuje se da se luk mosta formira na jesen tekuće godine, dok je puštanje saobraćaja planirano za proleće ili leto 2027. godine, u sklopu priprema za međunarodnu izložbu Ekspo 2027. U istom periodu predviđen je i završetak rekonstrukcije Karađorđeve ulice i Bulevara kralja Aleksandra I Karađorđevića.

Izmenjen režim saobraćaja u Bulevaru despota Stefana

Zbog početka radova na tunelu, saobraćaj u centru grada će od danas biti redukovan. Bulevar despota Stefana (kao i Cvijićeva ulica) biće zatvoren za putnička vozila i koristiće ga isključivo vozila javnog gradskog prevoza.

Za ostala prevozna sredstva obezbeđena je obilaznica kroz Poenkareovu ulicu do Cvijićeve, odakle se vozila vraćaju nazad. Donji prolaz je očišćen od nepravilno parkiranih automobila i funkcionisaće sa po dve saobraćajne trake u svakom smeru, sve dok se ne stvore uslovi za vraćanje saobraćaja u Bulevar despota Stefana.