- U nedelju, 31. maja, oko 23 časa u Pitomači, policijski službenici su tokom kontrole saobraćaja zaustavili četvorocikl koji se nepropisno kretao kolovozom. Pre zaustavljanja utvrđeno je da na vozilu tokom vožnje nisu bila uključena svetla, dok vozač nije nosio propisanu zaštitnu kacigu. Kontrolom je utvrđeno da je četvorociklom upravljao 23-godišnji vozač pre sticanja prava na upravljanje motornim vozilima. Takođe je utvrđeno da vozilo nije bilo registrovano, kao i da vlasnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju - navodi se u saopštenju policije koja je bila iznenađena nizom prekršaja.