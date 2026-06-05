Vozaču kvada preti kazna od skoro 10.000 evra: Podugačak spisak prekršaja iznenadio i policajce
Mladom vozaču kvada preti ogromna kazna nakon što ga je policija zatekla u izvršenju niza prekršaja.
- U nedelju, 31. maja, oko 23 časa u Pitomači, policijski službenici su tokom kontrole saobraćaja zaustavili četvorocikl koji se nepropisno kretao kolovozom. Pre zaustavljanja utvrđeno je da na vozilu tokom vožnje nisu bila uključena svetla, dok vozač nije nosio propisanu zaštitnu kacigu. Kontrolom je utvrđeno da je četvorociklom upravljao 23-godišnji vozač pre sticanja prava na upravljanje motornim vozilima. Takođe je utvrđeno da vozilo nije bilo registrovano, kao i da vlasnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju - navodi se u saopštenju policije koja je bila iznenađena nizom prekršaja.
Vozač je uhapšen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za utvrđene prekršaje propisana je novčana kazna u iznosu od 2.460 do 9.760 evra ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije u trajanju od šest meseci, kao i šest negativnih prekršajnih poena.
Biznis Kurir/Poslovni.hr