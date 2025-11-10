Slušaj vest

Od preuzimanja sudskog poziva i provere predmeta, preko mogućnosti zaključenja sporazuma bez odlaska u sud, do plaćanja kazne elektronskim putem, proces je koji buni većinu građana i odvraća ih od toga da mu se posvete.

Sajt Polovni automobili je, uz pomoć Prekršajnog suda u Beogradu, pripremio jasno objašnjenje celog postupka: od poziva i uvida u predmet, preko plaćanja kazne i sporazuma, do zabrane upravljanja. U nastavku su odgovori na 15 najčešćih pitanja koji otklanjaju najčešće dileme.

Niste bili kod kuće: kako preuzeti sudsko pismo?

Ako vas poštar sa sudskim pozivom, odlukom, rešenjem ili obaveštenjem zatekne kod kuće i uruči vam pismeno iz suda, odmah ćete pročitati o čemu se radi. Ali ako vas ne zatekne kod kuće, što je najčešći slučaj, jer poštari dolaze prepodne u radno vreme, ostaviće vam samo obaveštenje da vam sud nešto šalje. Evo kako da saznate o čemu se radi:

Na adresi na kojoj je prijavljeno vaše prebivalište, pokušano je uručenje sudskog pismena - poziva, sudske odluke, naloga za postupanje. Na obaveštenju je naznačeno da u roku od 15 dana možete pismeno lično preuzeti u Prekršajnom sudu na pultu uručenja.U skladu sa odredbom člana 129. Zakona o prekršajima, telefonom se mogu davati samo kratka obaveštenja, eventualno o tome da li vam je upućen poziv, ili je ekspedovana neka odluka suda, bez ulaženja u samu sadržinu dokumenta.Po broju predmeta koji je naznačen na obaveštenju koje vam je ostavljeno možete na Toku predmeta prekršajnih sudova proveriti o kakvom aktu suda je reč. Dakle, samo kliknete na ovaj link, unesete broj predmeta i vidite šta je u pitanju.

Žena, pošta Foto: Pirvu Marius / Alamy / Profimedia

Sporazum o prekršaju bez odlaska u sud

Ukoliko ste dobili poziv suda za ročište radi saslušanja povodom učinjenog prekršaja iz oblasti saobraćaja, poreskog postupka i administracije, kršenja Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o privatnom obezbeđenju i sl. uz dostavljen poziv i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka možete se javiti podnosiocu zahteva, koji je naznačen u gornjem levom uglu zahteva, radi zaključenja sporazuma.

Kako platiti kaznu po uplatnici elektronskim putem?

Ukoliko plaćate na šalteru pošte ili banke šifra plaćanja je 153, dok je za plaćanje elektronskim putem šifra 253. Instrukcije se odnose na plaćanje kako novčane kazne, tako i troškova postupka.

Ne prolazi e-uplata: kome se javiti i šta poslati?

Svašta danas može da se plati preko interneta, pa i kazne za saobraćajne i neke druge prekršaje. Ako plaćate novčanu kaznu elektronskim putem, broj računa na koji treba da uplatite iznos, treba uneti bez crtica. Ukoliko iz bilo kog drugog razloga niste u mogućnosti da platite novčanu kaznu sa unetim pozivom na broj, pošaljite na adresu elektronske pošt predsednika suda (Ovo je primer za Prekršajni sud u Beogradu) ili pisarnice obaveštenje da imate problem sa uplatom, kako biste dobili precizne instrukcije.

Foto: Shutterstock

Pogrešan poziv na broj: kako ispraviti uplatu

Moguće je da po uplatnici koja je stigla uz presudu, ne možete da platite kaznu, jer nije dobar poziv na broj. Evo šta treba uraditi u takvoj situaciji:

- Obratite se pisarnici suda na telefon ili adresu elektronske pošte, kako biste dobili precizne instrukcije. Neophodno je naznačiti broj predmeta po kome nije moguće izvršiti uplatu.

Kako da odložim ročište i opravdam izostanak?

Ovo je definitivno najčešće pitanje jer se mnogi vozači nadaju, a tako ih i advokati savetuju, da će uspeti da izbegnu kaznu odugovlačenjem postupka do zastarenja. Ukoliko ste dobili poziv suda da lično pristupite radi saslušanja, a ne da dostavite pisanu odbranu, a sprečeni ste da određenog dana pristupite u sud, dužni ste da pre zakazanog ročišta ili najkasnije tog dana dostavite sudu dokaz o sprečenosti sa pozivom na broj predmeta suda.

Dokaz o sprečenosti možete dostaviti putem elektronske pošte, preporučenom pošiljkom ili predati na pisarnicu Suda.

Da li može drugi član porodice da preuzme pošiljku?

Foto: Profimedia

Po zakonu ne može bez ovlašćenja pošiljku može preuzeti samo lice na koga je lično naznačena. Drugo lice mora imati uredno ovlašćenje da umesto tog lica, preuzme sudsko pismo. Međutim, u praksi je često drugačije, jer neki poštari hoće da ostave i drugom članu porodice ako ih zamolite, kako onaj na koga je naslovljena pošiljka ne bi posle morao da odlazi u sud da je tamo preuzme.

Koliko vremena imam da preuzmem pošiljku?

U obaveštenju koje Vam je ostavljeno stoji da imate rok od petnaest dana da preuzmete pošiljku u sudu, a da će, ukoliko u tom roku ne dođete da preuzmete, pismeno biti istaknuto na oglasnu tablu suda, gde će stajati osam dana. Uklanjanjem sa oglasne table suda, osmog dana od isticanja, pismeno se smatra uručenim. Oglasne table se nalaze u sudu, a elektronska oglasna tabla suda, nažalost, nije u funkciji. Ako se Ministarstvo pravde ikada seti da prekršajnim sudovima omogući i elektronske oglasne table, onda ćete moći preko interneta da pročitate sve bez potrebe da gubite vreme na odlazak u sud.

Da li ima potrebe da dostavim dokaz o uplati?

Novčana kazna koju uplatite evidentira se preko trezora istekom roka od 24 časa od uplate, s tim što taj rok može da bude i duži ako ste uplatu izvršili preko menjačnice.Svakako je za Vas dobro da dokaz o uplati sačuvate, a nakon nekoliko dana proverite u Registru neplaćenih novčanih kazni da li ste i dalje u evidenciji. Ukoliko se tamo i dalje vodite da niste platili kaznu, onda uplatnicu skenirajte i pošaljite na adresu elektronske pošte suda.

Zašto prinudna naplata?

Foto: Shutterstock

Ukoliko ste dobili pošiljku iz suda po kojoj je ostavljeno obaveštenje gde je kao vrsta upisnika u broju predmetanaznačen IPR, IPR3 možete otići na javno dostupan registar neplaćenih kazni gde ćete unošenjem svog imena i prezimena ćiriličnim pismom i jedinstvenog matičnog broja građana moći da dođete do uplatnice po kojoj sud vrši prinudnu naplatu. Ukoliko je oznaka predmeta PR možete otići na internet stranicu Tok predmeta prekršajnih sudova gde unošenjem suda prema sedištu, vrste upisnika (PR), godine pod u kojoj je vođen predmet (PR 2345/2013) i imaćete uvid da li Vam je obaveštenje dostavljeno po rešenom ili nerešenom predmetu i kojoj fazi postupka se predmet nalazi.

Zašto kazna kad je postupak obustavljen?

Dobili ste rešenje o obustavi postupka izvršenja, a novčana kazna se i dalje nalazi u registru neplaćenih novčanih kazni. Evo kako i zbog čega je to moguće: Na osnovu člana 334. stav 3. Zakona o prekršajima, novčana kazna i troškovi postupka, podaci o kažnjenom licu kao i svi ostali podaci u vezi sa time brišu se iz registra neplaćenih novčanih kazniodmah nakon što kažnjeni plati celokupan dugovani iznos, odnosno po isteku roka od četiri godine od dana kada su prekršajni nalog ili osuđujuća presuda postali pravosnažni.

Međutim, okolnost da je sud doneo rešenje o obustavi postupka izvršenja usled zastarelosti, nije osnov za brisanje podataka iz registra neplaćenih novčanih kazni.

Kako se obratiti postupajućem sudiji?

Sudiji (opet podsećanje da se ovom temom bavimo na primeru Prekršajnog suda u Beogradu) se možete obratiti pozivom na broj telefona: 011/ 655 - 0982 gde će Vaš poziv biti preusmeren na sudnicu u kojoj sudija postupa. Sudije u istom prostoru i sude, pa je velika verovatnoća da zbog suđenja koje je u toku neće biti u mogućnosti da se jave, zbog čega se sudiji možete obratiti i u putem elektronske pošte na adresu predsednika suda, a Vaša poruka će biti prosleđena na adresu elektronske pošte sudije.

Foto: Shutterstock

Kako proveriti u kojoj fazi je postupak?

Ukoliko znate da se protiv Vas vodi postupak, kao stranka u postupku imate mogućnost da izvršite uvid u spise predmeta i da tražite kopiju spisa predmeta. O mestu i vremenu kada možete da izvršite uvid, obaveštava Vas pisarnica suda. Ukoliko preuzmete kopiju spisa predmeta, imate obavezu da platite sudsku taksu u iznosu od 20 dinara po stranici, a taksa se plaća sudskim taksenim markama.Ukoliko imate saznanje pod kojim brojem se vodi postupak protiv Vas, na Toku predmeta prekršajnih sudova, uz biranje suda u Beogradu, odabira vrste upisnika (PR, PRM, IPR, IPR3) i naznake broja predmeta sa godinom možete videti sve evidentirane radnje u postupku, kao i vrstu odluke ukoliko je doneta.

Da vas ne vrate sa granice

Ukoliko niste platili novčanu kaznu koja vam je izrečena pravosnažnom sudskom odlukom, može vam se dogoditi da vam granična policija ne dozvoli da izađete iz zemlje. Da biste izbegli takve neprijatnosti, možete pre odlaska na put proveriti imate li neku neplaćenu kaznu, preko portala Ministarstva pravde. U Registru neplaćenih novčanih kazni možete unosom ličnog imena i prezimena i JMBG-a naći uplatnicu po kojoj možete postupati. U istom registru možete naći i uplatnicu za izrečenu sankciju, novčanu kaznu, po pravosnažno okončanom postupku, gde je doneta osuđujuća presuda.

Od kada važi zabrana upravljanja vozilom?

Zaštitna mera "Zabrana upravljanja motornim vozilom" počinje da teče od dana uručenja obaveštenja o početku trajanja ove zaštitne mere licu kome je izrečena, a ne od dana prijema presude kojom je mera izrečena. Obaveštenje o početku trajanja mere donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova i lično ga uručuje licu kome je mera izrečena. Ova zaštitna mera se odnosi samo na kategoriju motornog vozila za koju je izrečena, odnosno kojom kategorijom vozila je lice upravljalo u vreme izvršenja prekršaja. Prema tome, sve dok od MUP-a ne dobijete obaveštenje, možete da vozite iako ste već dobili presudu u kojoj stoji da vam je izrečena zabrana upravljanja vozilom određene kategorije.

Mnogi ovo ne znaju, pa čim dobiju presudu, smatraju da je zabrana na snazi, a onda se neprijatno iznenade kada tek posle određenog vremena dobiju obaveštenje od policije.