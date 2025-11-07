Slušaj vest

Naša vlada podržava ovu inicijativu – rekao je Putin tokom posete demonstraciono-obrazovnom centru za adaptivne sportove u gradu Samara.

Istovremeno je naglasio da je važno ne samo uvesti zabranu, već i sprovesti edukaciju među mladima o štetnosti upotrebe vejpova.

 Jekaterina Leščinskaja, predsednica sveruskog javnog pokreta „Zdrava otadžbina“, ranije je postavila Putinu pitanje o zabrani elektronskih cigareta. Kako je istakla, u drugim zemljama već postoji pozitivno iskustvo u vezi sa zabranom vejpinga.

Devojka koristi vejp
Zavisnost među mladima postaje sve prisutniji problem koji zahteva brzu i zajedničku reakciju škole, porodice i društva. Foto: Shutterstock

Vejpovi su uređaji na baterije koji imitiraju izgled i funkciju običnih cigareta. Sastoje se od atomizera i kertridža (punjenja) koji sadrži tečnost s nikotinom ili bez nikotina, uz dodatak aroma.

Kada se uređaj koristi, baterija zagreva tečnost u kertridžu, koja zatim isparava pomoću raspršivača i pretvara se u paru koju korisnik udiše.

BiznisKurir/Nezavisne

Ne propustiteInfoBizBEZ RECEPTA VIŠE NEĆETE MOĆI DA KUPITE OVAJ PROIZVOD: Na udaru tinejdžeri, ko želi da ga ima sada će morati u apoteku
apoteka-1.jpg
InfoBizLOŠA VEST ZA SVE LJUBITELJE CIGARETA: Više ih nećete videti u marketima - ko ih stavi na police biće OŠTRO kažnjen!
Kasirka u prodavnici
InfoBizKLINCIMA ZABRANJUJU E-CIGARETE: Maloletnici više neće moći da ih kupuju ni preko interneta, vejpovi i pafovi odsad samo za odrasle