– Naša vlada podržava ovu inicijativu – rekao je Putin tokom posete demonstraciono-obrazovnom centru za adaptivne sportove u gradu Samara.

Istovremeno je naglasio da je važno ne samo uvesti zabranu, već i sprovesti edukaciju među mladima o štetnosti upotrebe vejpova.

Jekaterina Leščinskaja, predsednica sveruskog javnog pokreta „Zdrava otadžbina“, ranije je postavila Putinu pitanje o zabrani elektronskih cigareta. Kako je istakla, u drugim zemljama već postoji pozitivno iskustvo u vezi sa zabranom vejpinga.

Zavisnost među mladima postaje sve prisutniji problem koji zahteva brzu i zajedničku reakciju škole, porodice i društva.

Vejpovi su uređaji na baterije koji imitiraju izgled i funkciju običnih cigareta. Sastoje se od atomizera i kertridža (punjenja) koji sadrži tečnost s nikotinom ili bez nikotina, uz dodatak aroma.