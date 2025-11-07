Uskoro potpuna zabrana vejpova: Sada i Putin podržao inicijativu
– Naša vlada podržava ovu inicijativu – rekao je Putin tokom posete demonstraciono-obrazovnom centru za adaptivne sportove u gradu Samara.
Istovremeno je naglasio da je važno ne samo uvesti zabranu, već i sprovesti edukaciju među mladima o štetnosti upotrebe vejpova.
Jekaterina Leščinskaja, predsednica sveruskog javnog pokreta „Zdrava otadžbina“, ranije je postavila Putinu pitanje o zabrani elektronskih cigareta. Kako je istakla, u drugim zemljama već postoji pozitivno iskustvo u vezi sa zabranom vejpinga.
Vejpovi su uređaji na baterije koji imitiraju izgled i funkciju običnih cigareta. Sastoje se od atomizera i kertridža (punjenja) koji sadrži tečnost s nikotinom ili bez nikotina, uz dodatak aroma.
Kada se uređaj koristi, baterija zagreva tečnost u kertridžu, koja zatim isparava pomoću raspršivača i pretvara se u paru koju korisnik udiše.
BiznisKurir/Nezavisne