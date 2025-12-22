Slušaj vest

Pravo na subvenciju ostvaruju majke koje ispunjavaju propisane imovinske i prihodovne uslove, bez obzira na to da li planiraju izgradnju kuće, kupovinu stana ili kuće, ili sufinansiranje stambenog kredita.

Kako izgleda procedura prijave?

Prvi korak u ostvarivanju ovog prava jeste prikupljanje potrebne dokumentacije, koja može da se razlikuje u zavisnosti od namene subvencije. Ipak, deo dokumenata je obavezan u svim slučajevima.

Većina potrebnih potvrda pribavlja se u mestu prebivališta majke, dok se određeni dokumenti odnose na samu nekretninu i pribavljaju se u mestu gde se ona nalazi – poput izvoda iz katastra.

Jedan od ključnih uslova odnosi se na prihode. Potrebno je dostaviti potvrdu o visini primanja majke, kao i partnera ukoliko postoji, za tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva. Ova primanja moraju biti niža od dve prosečne neto zarade u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Važno je napomenuti da se, ukoliko je majka u trenutku podnošenja zahteva na porodiljskom odsustvu i prima umanjenu zaradu, u obračun uzimaju stvarna primanja iz tog perioda.

Dokumentacija u zavisnosti od namene subvencije

Za izgradnju kuće: dokaz o vlasništvu nad zemljištem i važeća građevinska dozvola

Za kupovinu stana ili kuće: dokaz o vlasništvu prodavca i kopija predugovora ili kupoprodajnog ugovora

Za sufinansiranje stambenog kredita: dokumentacija o procenjenoj vrednosti nekretnine ili ugovorenoj kupoprodajnoj ceni

Za samohrane majke: dokaz o statusu jednoroditeljske porodice

Gde se predaje zahtev i koliki su rokovi?

Kompletna dokumentacija, zajedno sa popunjenim obrascem zahteva, predaje se opštinskoj upravi prema mestu prebivališta podnosioca. Nakon toga, lokalna samouprava ima rok od 30 dana da predmet prosledi nadležnom ministarstvu, dok državna komisija ima dodatnih 30 dana da donese konačnu odluku.