Slušaj vest

Božidar Mušić, koji uzgaja kupus već 40 godina, došao je danas sa dve pune prikolice ispred zgrade Opštine Berek i besplatno podelio ljudima deset tona kupusa.

Poljoprivrednik iz Velikog Pašijana kod Garešnice želeo je da izrazi svoje nezadovoljstvo otkupnom cenom i prekomernim uvozom. Odlučio je da će radije podeliti kupus za praznike nego da ga zaore u njivu.

- Verovatno ove godine ima previše kupusa. Mislim da je bio veliki uvoz. Imamo dva hektara kupusa. Moj je stigao malo kasno i više ga nisam mogao prodati. Bio je na internetu tri meseca, ali jednostavno niko nije zvao - rekao je i dodao:

- Imam bar desetak poznanika koji takođe nisu mogli da prodaju svoj kupus. Nikada nije bila gora godina. Uvek je bilo ostataka, nikada se sve nije prodavalo. Pet, šest tona su uvek bili ostaci, ali sada je ostalo 30 tona. Ove godine sam prodao možda šest, sedam tona.

"Spreman sam da doprinesem izgradnji hladnjače"

- Moramo zasukati rukave, angažovati ruke i mozak, kako bismo mogli da se takmičimo sa inostranstvom. Naša proizvodnja, od igala do lokomotiva, je preskupa - naglasio je.

Napomenuo je da neće odustati od proizvodnje kupusa: "Ne znam ništa drugo da radim. Uživam da budem na polju".

Smatra da je potrebno izgraditi hladnjaču za višak proizvoda.

- Zašto Bjelovarsko-bilogorska županija ne bi izgradila hladnjaču? Spreman sam da doprinesem sopstvenom inicijativom. Tužno je što toliko naših proizvoda propada - tvrdio je.