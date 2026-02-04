Slušaj vest

Dubrovačko područje je u Hrvatskoj poznato kao jedno od najskupljih područja nekretnina po kvadraturi. Ono što ćete drugde platiti mnogo manje, ovde je "zlatno". Tako je već dugi niz godina, zato je otkriće najjeftinije kuće za useljenje u prvom redu do mora — do koje se može doći putem — iznenađenje ne samo za kupce, već i agente nekretnina.

Naime, kako prenose tamošnji kuća se nalazi u Blaževu, na poluostrvu Pelješac, površine je 83 kvadratna metra, po ceni od 350.000 evra.

Nekretnina je zaista u prvom redu do mora — nema puta niti drugog nerazvijenog zemljišta koje je deli od ulaza u more.

- To je cena stana u Dubrovniku, a stanovi će uvek nicati. Takve nekretnine na samoj obali mora se veoma retko pojavljuju na tržištu. Prodajemo je već desetak dana i telefon stalno zvoni, pa je pokazujemo svakih nekoliko dana - otkrio je agent za prodaju nekretnina.

"Takve nekretnine drže svoju vrednost"

- Cena je u početku bila mnogo veća, ali smo uradili uporednu analizu i došli do ove cene. Interesovanje je vrtoglavo poraslo. Po mom mišljenju, ovo je odlična investicija jer su nekretnine u prvom redu do mora zaista teško dostupne. Resurs je ograničen i ne može ih biti više nego što ih ima. Prostorni planovi pružaju sve manje mogućnosti za gradnju tik uz more. Takve nekretnine drže svoju vrednost, slično nekretninama unutar istorijskih celina, jer ih je ograničen broj, ne mogu se graditi nove. Mislim da je to uvek dobra kupovina, a cene će, po mom mišljenju, u budućnosti samo rasti.

ilustracija Foto: Roman Babakin / Alamy / Profimedia

Kuća se nalazi na placu nešto većem od 200 kvadratnih metara, a stambena površina od 83 kvadratna metra je dobro iskorišćena. U prizemlju se nalazi otvoreni dnevni boravak koji povezuje kuhinju, trpezariju i dnevnu sobu sa izlazom u baštu. Drvene stepenice vode do sprata sa tri spavaće sobe, a glavna spavaća soba ima izlaz na terasu sa pogledom na more. Bašta se sastoji od dve male bašte i nudi i natkriveno parking mesto.

Razlika i do 30 procenata

- Tržište je malo i teško je napraviti procenu, a ljudi misle da to mogu sami. Gledaju oglase i dodaju 100.000 evra jer imaju više kvadratnih metara. Oglašene cene i one po kojima se nekretnina stvarno prodaje često se razlikuju i do 30 odsto - kaže vlasnik agencije.

Kuća slična onoj koja se reklamira u Blaževu, koja je prvi red do mora, na ostrvu Korčula, prodaje se za 30.000 evra manje, a druga za 310.000 evra u Kalamoti, ali zahteva renoviranje.