Ova odluka dodatno osvetljava krizu u nemačkom proizvodnom sektoru, koji je godinama važio za stub evropske ekonomije. Istovremeno, rastu pritisci na političko rukovodstvo u Berlinu da pronađe dugoročno održivo rešenje za industriju koja gubi konkurentnost.

Prema zvaničnim podacima, stopa nezaposlenosti u Nemačkoj porasla je na 6,6 odsto, što je najviši nivo u poslednjih 12 godina. Broj nezaposlenih u januaru premašio je tri miliona ljudi, piše RT Balkan.

Teška godina za poslovanje

Izvršni direktor Boša, Štefan Hartung, ocenio je 2025. godinu kao izuzetno tešku za poslovanje, navodeći da su ekonomski pritisci direktno uticali na rezultate kompanije. Boš je jedan od ključnih dobavljača delova za automobilsku industriju, što ga stavlja u središte promena koje trenutno potresaju ceo sektor.

Automobilska industrija u Nemačkoj ubrzano smanjuje broj zaposlenih. Analize iz 2025. godine pokazuju da je samo tokom jedne godine ugašeno više od 50.000 radnih mesta u ovom sektoru.

Industrija koja je decenijama predstavljala simbol nemačke ekonomske moći sada se suočava sa kombinacijom izazova — energetskim troškovima, tranzicijom ka električnim vozilima i sve agresivnijom konkurencijom proizvođača iz Kine.

Gubitak globalne konkurentnosti

Slabljenje dobavljača dodatno povećava rizik, jer se fokus pomera sa smanjenja profita ka potencijalnom dugoročnom gubitku globalne konkurentnosti.

Istovremeno, talas otpuštanja i odlaganje investicija stavljaju nemačku vladu pod sve veći pritisak radnika, sindikata i industrijskih lidera da redefiniše industrijsku strategiju zemlje. Sve češće se postavlja pitanje da li Nemačka može zadržati poziciju jedne od vodećih ekonomskih sila Evrope.