Američka kompanija Starbaks saopštila je da zatvara stotine prodavnica u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Evropi, kao i da otpušta 900 zaposlenih van maloprodaje.

Gigant prodaje kafe iz Sijetla ističe da će zatvaranje prodavnica početi odmah, kao i da će veći deo svojih resursa usmeriti na restrukturiranje poslovanja.

Starbaks navodi da će otpuštenim radnicima biti ponuđene otpremnine i premeštaj na druge lokacije gde god je to moguće.

Kompanija nije navela broj prodavnica koje će biti zatvorene, ali po svemu sudeći najveći deo će ih biti u SAD i Kanadi.

Starbaks očekuje da će, kada završi fiskalnu godinu nedelju, imati 18.300 lokacija u Severnoj Americi, dok je zaključno sa 29. junom bilo 18.734 lokacije.

Kompanija je saopštila da će danas obavestiti zaposlene (koji nisu u maloprodaji) čija se radna mesta ukidaju, a zamolila one koji mogu da rade od kuće da to učine u četvrtak i petak.