Nakon 100 godina poslovanja zatvara se dečija prodavnica u Nemačkoj

Nakon više od jednog veka postojanja, poznata dečja prodavnica „Kinderladen Wirth“ u centru Majnca zauvek zatvara vrata krajem ove godine, prenosi Allgemeine Zeitung.

Ova porodična radnja, koja je trajala tri generacije, nije uspela da izdrži brojne udarce. Vlasnici Kristof i Fridrih Demler navode da su presudni razlozi posledice pandemije korone, rat u Ukrajini, rast onlajn kupovine i promene u navikama potrošača. Najteži udarac bio je period lokdauna u pokrajini Falačka-Porajnje, kada prodavnica nije smela da radi ni delimično – prihoda nije bilo, a troškovi su ostali. Krediti uzeti tada i dalje opterećuju poslovanje.

Dodatne probleme stvorili su višegodišnji radovi u centru Majnca – rekonstrukcija ulica i gradnja tramvajske pruge doveli su do zatvorenih saobraćajnica i manjka parking mesta, pa je broj kupaca drastično opao. Uz to, rad od kuće i lakša kupovina preko interneta još više su udaljili mušterije od centra grada.

Jedan od ključnih trenutaka bio je ukidanje zone za istovar ispred prodavnice, zbog čega je još pre tri godine zatvoren ceo odeljak za dečja kolica i auto-sedišta. Nova zona preko puta nije bila adekvatna zamena.

Simbolično, zatvaranje „Kinderladen Wirtha“ događa se baš u godini kada je ova radnja obeležila 100 godina postojanja – čime se završava jedno istorijsko poglavlje u trgovačkom životu Majnca.