Radnicima se zadaje da promene deklaracije i datume na proizvodima

- Od početka primene "Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe“, odnosno Uredbe o ograničenju trgovačkih marži i ostalih davanja - tržišna inspekcija izvršila je 270 nadzora objekata različitih trgovinskih lanaca, od kojih je u čak 207 uočena povreda Uredbe. Napisano je 414 prekršajnih naloga, za pravno lice i za odgovorno lice, a ukupno su, od 1. septembra, kada je počela primena Uredbe, kontrolisane cene 18.630 proizvoda - saopštilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Iznos kazni veći od 72 miliona dinara

Zbog svesnog kršanja propisanih ograničenja trgovinci su do sada u državnu kasu uplatili 7,7 miliona dinara.

- Ukupan iznos kazni izrečenih do danas je - 72,450.000 dinara, a trgovinski lanci, koji su imali zakonsku mogućnost da prekršajne naloge plate u roku od 8 dana sa popustom od 50 odsto, do sada su platili 7,7 miliona dinara. Kazne za prekršajne naloge izmirio je u potpunosti trgovinski lanac "Veropulos"u iznosu od 1.050.000 dinara, a najveći iznos do sada je platio trgovinski lanac DIS - 2.450.000 dinara, zatim "Delez"- 2.275.000 i "Univereksport" - 2.100.000 dinara - navode u MUST.

Evo ko je dobio najveći broj kazni

Dodaju i da je najveći broj prekršajnih naloga tržišna inspekcija izrekla je trgovinskom lancu "Delez" - 26.600.000 miliona dinara, "Idea marketima" - 19.950.000 te "Gomeksu" - 12.600.000 dinara (uplatili 350.000 dinara).