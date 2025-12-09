Slušaj vest

Nacionalna platforma sa cenovnicima trgovinskih lanaca na koje se primenjuje "Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe", u javnosti nazvana "Uredba o ograničenju trgovačkih marži i drugih davanja" predstavljena je u Vladi Srbije.

Platforma je zamišljena kao pomoć potrošačima pri izboru namirnica s najpovoljnijim cenama pred odlazak u kupovinu.

Posle nekoliko meseci napornog rada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i Kancelariji za IT i eUpravu, došlo se do inicijalnog rešenja na, kako kažu, korist i kupaca i trgovaca.

Platformu su u Vladi Srbije predstavili ministarka trgovine Jagoda Lazarević i direktor kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović. Objedinjeni cenovnik moguće je pronaći na sajtu resornog ministarstva https://must.gov.rs/ na čijoj naslovnoj strani je izdvojeno polje pod nazivom CENOVNICI PO UREDBI.

Foto: Ministarstvo trgovine

Takođe, platrofmi je moguće direktno pristupiti i preko ovog linka.

- Platformu koju smo obećali, sad isporučujemo. Rešili smo nešto jako dobro što mislim da će prepoznati i građani. Ideja nam je bila da napravimo jedno mesto gde će se sliti ogromna količina informacija, cenovnika svih vodećih trgovinskih lanaca - rekla je ministarka Lazarević.

Foto: Kurir/M.R.

Dodala je da je ovo prvi korak ka zakonskoj obavezi trgovaca da se pridržavaju ovih mera kada na snagu, u prvom kvartalu iduće godine, stupi na snagu Zakon o zaštiti potrošača.

- Nas je uredba nekako navela na to uradimo znatno ranije, što će svakako biti izuzetno od koristi za trgovce da imaju vremena da se adaptiraju. Ono što sad imamo na nedeljnom nivou, od početka primene zakona dešavaće se na dnevnom nivou. I što je najvažnije svako će imati pristup podacima na jednom mestu - dodala je ministarka.

Foto: Ministarstvo trgovine

Kako je istakla, sajt će biti ažuriran kako vreme bude odmicalo, kako bi korisnicima bilo lakše da pronađu željene artikle. U prezentaciji koju je održala demonstrirala je koje su trenutne mogućnosti platforme.

Tako se na početno strani mogu pronaći svi trgovinski lanci. Klikom na određeni ulazi se na meni u kojem su artikli poređani po redovnim i sniženim cenama.

U tom meniju, kupac može da sortira trgovca po tipu prodavnice (ukoliko ih ima više), kategoriji proizvoda, barkodu, nazivu proizvoda i robnoj marci. Pored toga na raspolaganju su mu opcije statusa cene, kao i proizvoda na akciji.

Foto: Ministarstvo trgovine

Cenovnici se ažuriraju svakog ponedeljka i uključivaće akcije koje su započete u prethodnoj nedelji. Međutim, ako trgovinski lanac započne akciji nakon ponedeljka, ona neće biti vidljiva na sajtu.