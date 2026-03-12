Slušaj vest

Učenje vožnje u kontrolisanim uslovima auto-škole često se svodi na rigidna pravila. Međutim, kada izađete na otvoreni put, a pod haubom imate dizel agregat koji je prešao 580.000 kilometara, ta pravila postaju ne samo neadekvatna, već potencijalno i opasna po džep vlasnika.

Nedavna diskusija na platformi Reddit otvorila je važno pitanje koje muči mnoge mlade vozače, da li niži obrtaji uvek znače manju potrošnju i kako zapravo "slušati" automobil?

Zamka "niskih obrtaja" i mit o štednji

Mnogi vozači veruju da će vožnjom u visokoj brzini na 65 km/h uštedeti gorivo. Iako kazaljka obrtomera tada stoji nisko, motor se nalazi u stanju koje iskusni majstori nazivaju "mučenje". Jedan od korisnika Reddita upotrebio je savršenu analogiju sa biciklom kako bi objasnio ovaj fenomen:

- Zamisli da voziš bicikl sa 6 brzina. Voziš se lagano u šestoj i želiš da ubrzaš, pa upreš nogama iz sve snage. Ide jako teško, imaš osećaj da će ti kolena popucati. E, to se događa i motoru kada stisneš gas do daske na 60 km/h.

Kod automobila sa 580.000 pređenih kilometara, ovakvo opterećenje je fatalno. Ležajevi radilice, zamajac i nosači motora su već pretrpeli zamor materijala. Vožnja na suviše niskim obrtajima stvara vibracije koje "ubijaju" motor brže nego visoki obrtaji.

Dizel i granica turbine

Kada vozite dizelaša, ključna reč je obrtni moment. Većina modernih dizel motora poseduje turbinu koja se aktivira na oko 1.500 obrtaja. Vožnja ispod te granice znači da motor radi bez pomoći turbine, trošeći više snage da savlada sopstveni otpor.

- Drži se između 1.500 i 3.000 obrtaja u međuubrzanjima. Kod lagane vožnje budi između 1.500 i 2.000 i to je to - savetuje jedan od korisnika.

Ovo je posebno važno za automobile sa velikom kilometražom. Pravilan broj obrtaja osigurava optimalan pritisak ulja, što je jedina stvar koja vaš motor od pola miliona kilometara drži u životu. Nema te uštede goriva koja može nadoknaditi cenu remonta turbine ili zamene plivajućeg zamajca.

Ključ za uštedu

Ušteda goriva se ne postiže "matematikom brzina", već predviđanjem saobraćaja. Fluidna vožnja znači minimalno korišćenje kočnice. Svaki put kada pritisnete kočnicu, vi ste zapravo "bacili" gorivo koje ste upotrebili da postignete tu brzinu.

Jedan od najkorisnijih saveta iz diskusije odnosi se na kočenje motorom:

- Ako znaš da ćeš morati da usporiš, pusti gas i usporavaj motorom, nemoj voziti punom brzinom i onda naglo kočiti. Razlika u potrošnji između mene i moje kćerke u istom automobilu na istoj ruti je nekih 30%.