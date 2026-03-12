"IDEMO KA DVA MILIONA I VIŠE SADNICA - NAJMLAĐE UČIMO DA BRINU O PRIRODI" Anita Mikulić o proširenju projekta "Zasadi drvo": "Ne planiramo da stanemo na milion"
Time je ukupan broj posađenih sadnica u okviru projekta premašio milion i 200 hiljada.
Šta je bila početna ideja vodilja projekta "Zasadi drvo" i kako se ona menjala i širila kroz ovih sedam ciklusa, za Kurir televiziju, govorila je Anita Mikulić, menadžerka korporativnih komunikacija kompanije WMG.
- Pre svega, cifra je zaista impozantna - u ovom ciklusu smo premašili 1.200.000 posađenih sadnica. Kada se osvrnemo na 2019. godinu, inicijalni cilj projekta bio je da podignemo svest o zaštiti životne sredine i da povećamo fond šuma širom Srbije. Prvi cilj je bio da posadimo 50.000 sadnica, što smo uspeli - rekla je Mikulić.
Proširenje i ambiciozni ciljevi projekta
Dodala je da svaki ciklus donosi veće planove i sve više partnera se uključuje u inicijativu „Zasadi drvo“.
- Svaki naredni ciklus je donosio sve veće ciljeve. Prošle godine, na Svetski dan šuma, posadili smo milionitu sadnicu, što je bio početni cilj, ali tu nismo stali. Planiramo da dostignemo dva miliona sadnica i više, a dugoročni cilj projekta je i dalje u razradi. Tokom sedam ciklusa, projekat se značajno proširio, pre svega kroz uključivanje institucionalnih partnera i kompanija. Danas imamo više od 15 partnera koji su se sukcesivno pridruživali inicijativi „Zasadi drvo“ - nastavila je.
Edukacija i briga za buduće generacije
Nadovezala se da pored sadnje, projekat „Zasadi drvo“ ima cilj da najmlađe nauči da čuvaju prirodu i nastave ekološki rad u budućnosti.
- Ciljevi nisu bili samo kvantitativni. Pored sadnje, fokus je bio i na edukaciji građana, posebno najmlađih. Ideja je da šume ostavljamo budućim generacijama, da ih naučimo da brinu o prirodi i da nastave naš rad, čime projekat postaje i dugoročna ekološka i edukativna inicijativa - zaključila je.
