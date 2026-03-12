Slušaj vest

Građani Sremske Mitrovice već godinama odlaze u kupovinu preko granice, najčešće u Bijeljinu, jer su pojedini proizvodi tamo jeftiniji nego u Srbiji. Kao najčešći razlozi pominju se niže cene goriva, cigareta i kućne hemije, ali mnoge zanima kolika je stvarna ušteda kada se u računicu uključe i troškovi puta.

Jedan stanovnik Sremske Mitrovice odlučio je da napravi preciznu računicu i sabere sve troškove nakon kupovine u Bijeljini. Prema njegovim rečima, određena razlika u cenama postoji, ali nije toliko velika koliko se često pretpostavlja.

- Najviše se uštedi na gorivu, ali kada se uračuna put, razlika je ipak manja nego što ljudi misle - kaže on.

Tokom kupovine u dva marketa potrošeno je ukupno 202,18 konvertibilnih maraka (oko 12.100 dinara), dok je na benzinskoj pumpi za gorivo izdvojeno 95,01 KM (oko 5.700 dinara). Ukupan iznos potrošnje iznosio je 297,19 KM (oko 17.800 dinara).

Na računima su se našli različiti prehrambeni proizvodi, kafa, mlečni proizvodi, smrznuta riba, kao i kućna hemija i druge svakodnevne potrepštine. Najveći pojedinačni izdatak odnosio se na cigarete, za koje je plaćeno 65 KM (oko 3.900 dinara).

Niže cene goriva

Ipak, glavni razlog zbog kojeg mnogi prelaze granicu jeste niža cena goriva. Na benzinskoj pumpi u Bijeljini benzin je koštao oko 2,42 konvertibilne marke po litru (oko 145 dinara), što je značajno manje nego na pumpama u Srbiji. Tom prilikom natočeno je oko 39 litara benzina, pa je samo na razlici u ceni ostvarena ušteda od približno 2.000 dinara.

Međutim, u ukupnu računicu mora se uključiti i trošak puta. Razdaljina od Sremske Mitrovice do Bijeljine i nazad iznosi oko 90 kilometara, a uz prosečnu potrošnju automobila od sedam litara na 100 kilometara za put se potroši oko 6,3 litra goriva, što iznosi približno 15 KM (oko 900 dinara).

Realna ušteda do 3.500 dinara

Kada se uporede cene proizvoda kupljenih u Bosni i Hercegovini sa cenama u Srbiji, procena je da bi ista kupovina u Srbiji koštala oko 376 KM (oko 22.500 dinara). S obzirom na to da je u BiH potrošeno 297,19 KM (oko 17.800 dinara), razlika iznosi oko 79 KM (oko 4.600 dinara).

Kada se od te razlike oduzmu troškovi puta, realna ušteda iznosi približno između 3.000 i 3.500 dinara.

Sagovornik dodaje da oni koji često odlaze u kupovinu u BiH obično imaju jednostavno pravilo.

- Ako idem samo po nekoliko stvari, nema velike računice. Ali kada sipam gorivo i obavim veću kupovinu, onda se ipak nešto uštedi - objašnjava on.

Zbog toga mnogi stanovnici pograničnih krajeva unapred planiraju kupovinu. Ukoliko ukupna vrednost kupovine ne prelazi 80 do 100 konvertibilnih maraka, trošak puta često poništi potencijalnu uštedu.

Za mnoge građane Srema odlazak u Bijeljinu i dalje predstavlja način da makar delimično smanje mesečne troškove, ali ova računica pokazuje da je stvarna ušteda moguća samo uz dobro planiranu kupovinu.