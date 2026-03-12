Na sednici, NBS je odlučila da kamatne stope ostanu nepromenjene, dok se inflacija usporava i globalni rizici rastu.
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75%: Izvršni odbor upozorio na najveće rizike
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).
Inflacija i domaći faktori
Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu.
Ključne tačke uključuju:
- Usporavanje inflacije: Međugodišnja inflacija se u januaru spustila na 2,4%.
- Cene hrane: Cene hrane i bezalkoholnih pića su u proseku niže za 1,0% u odnosu na januar prošle godine, delom zahvaljujući ograničenju trgovinskih marži.
- Projekcije: NBS očekuje da će se inflacija kretati u granicama cilja ($3 \pm 1,5\%$) do kraja 2026. godine i u srednjem roku.
- Faktori rizika: Rast zarada (koji prati rast produktivnosti) i niska baza iz septembra 2025. godine delovaće u suprotnom smeru, dok će nova poljoprivredna sezona i sistemski zakoni protiv nepoštenih praksi pomoći stabilizaciji.
Međunarodno okruženje i rizici
Odbor naglašava potrebu za oprezom zbog globalne neizvesnosti:
- Geopolitičke tenzije: Sukob na Bliskom istoku utiče na svetske cene energenata, što može podići cene naftnih derivata na domaćem tržištu.
- Globalna monetarna politika: Neizvesnost u vezi sa odlukama FED-a i Evropske centralne banke (ECB) otežava precizne procene budućih kretanja.
- Lanci snabdevanja: Protekcionizam u velikim ekonomijama i dalje vrši pritisak na protok robe i kapitala.
Privredni rast i projekcije
Iako je u januaru zabeležen pad industrijske proizvodnje zbog smanjenog rada rafinerije u Pančevu, očekivanja su optimistična:
- Investicije: Realizacija programa "Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027" biće glavni pokretač rasta.
- Ekspo 2027: Pozitivan doprinos neto izvozu očekuje se tokom same godine održavanja izložbe.
Izvršni odbor će narednu odluku o monetarnoj politici doneti 9. aprila 2026. godine.
