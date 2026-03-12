Slušaj vest

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).

Inflacija i domaći faktori

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu.

Ključne tačke uključuju:

  • Usporavanje inflacije: Međugodišnja inflacija se u januaru spustila na 2,4%.
  • Cene hrane: Cene hrane i bezalkoholnih pića su u proseku niže za 1,0% u odnosu na januar prošle godine, delom zahvaljujući ograničenju trgovinskih marži.
  • Projekcije: NBS očekuje da će se inflacija kretati u granicama cilja ($3 \pm 1,5\%$) do kraja 2026. godine i u srednjem roku.
  • Faktori rizika: Rast zarada (koji prati rast produktivnosti) i niska baza iz septembra 2025. godine delovaće u suprotnom smeru, dok će nova poljoprivredna sezona i sistemski zakoni protiv nepoštenih praksi pomoći stabilizaciji.

Međunarodno okruženje i rizici

Odbor naglašava potrebu za oprezom zbog globalne neizvesnosti:

  • Geopolitičke tenzije: Sukob na Bliskom istoku utiče na svetske cene energenata, što može podići cene naftnih derivata na domaćem tržištu.
  • Globalna monetarna politika: Neizvesnost u vezi sa odlukama FED-a i Evropske centralne banke (ECB) otežava precizne procene budućih kretanja.
  • Lanci snabdevanja: Protekcionizam u velikim ekonomijama i dalje vrši pritisak na protok robe i kapitala.

Privredni rast i projekcije

Iako je u januaru zabeležen pad industrijske proizvodnje zbog smanjenog rada rafinerije u Pančevu, očekivanja su optimistična:

  • Investicije: Realizacija programa "Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027" biće glavni pokretač rasta.
  • Ekspo 2027: Pozitivan doprinos neto izvozu očekuje se tokom same godine održavanja izložbe.

Izvršni odbor će narednu odluku o monetarnoj politici doneti 9. aprila 2026. godine.

Ne propustiteNovčanikObjavljena referentna kamatna stopa za narednih mesec dana: Zasedao Izvršni odbor NBS
Narodna banka Srbije
InfoBizNBS objavila decembarsku referentnu kamatnu stopu: Objavljene stope na depozitne i kreditne olakšice
Narodna banka Srbije
InfoBizZasedao Izvršni odbor NBS: Ovo je odluka o referentnoj kamatnoj stopi
Narodna banka Srbije
InfoBizNBS DONELA NOVU ODLUKU O KAMATNOJ STOPI! Evo šta je uticalo na nju i da li će se menjati visina rata kredita
Narodna banka Srbije