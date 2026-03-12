Jovanović: Srbija postavlja ambiciozne ciljeve u eri veštačke inteligencije
Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, istakao je da je jedna od najvažnijih oblasti Strategije „Srbija 2030“, koju je predstavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, upravo ulaganje u digitalnu infrastrukturu, kao i u primenu veštačke inteligencije i robotike.
- U trenutku kada se ceo svet takmiči za liderstvo u eri veštačke inteligencije, Srbija postavlja ambiciozne ciljeve, svesna koliko je važno očuvanje digitalnog suvereniteta. To podrazumeva da svoje podatke čuvamo u zemlji, kao i da razvijamo sopstvene sisteme i softvere zasnovane na veštačkoj inteligenciji - rekao je Jovanović.
Širenje kapaciteta Data centara
On je naglasio da je Srbija u prethodnoj deceniji postavila čvrste temelje izgradnjom Državnog data centra u Kragujevcu i nabavkom prvog superkompjutera. Planovi do 2030. godine uključuju:
- Novi centri: Izgradnja dva nova državna data centra u Nišu i Novom Sadu.
- Proširenje: Povećanje kapaciteta u Kragujevcu i Beogradu.
- Energetska snaga: Cilj je da ukupna snaga svih centara dostigne više od 200 megavata.
Tri superkompjutera za digitalnu moć
Jovanović je objasnio da je instalacija dodatne opreme neophodna zbog intenzivne digitalizacije:
- Drugi superkompjuter: Očekuje se puštanje u rad u aprilu. Biće čak sedam puta brži od postojećeg.
- Treći superkompjuter: Nabavka se očekuje do kraja godine nakon ratifikacije u Narodnoj skupštini.
- Sa tri superkompjutera, Srbija će raspolagati jednim od najvećih kapaciteta u ovom delu Evrope.
Razvoj srpskog jezičkog modela (AI)
Srbija planira razvoj sopstvenog jezičkog modela kako bi se očuvao nacionalni identitet u digitalnom svetu.
- Saradnja: U procesu će učestvovati inženjeri francuske kompanije Mistral, jednog od najbrže rastućih tehnoloških startapa u Evropi.
- Kulturno nasleđe: Za razliku od globalnih alata (poput ChatGPT-a), domaći model će uključiti srpsku književnost, naučna dela i specifičan jezički kontekst.
- Premijera: Plan je da srpski jezički model bude funkcionalan i predstavljen do Ekspo 2027 godine.
- Važno je da veštačka inteligencija razume naš jezik, kontekst i kulturu - zaključio je Jovanović.
Biznis Kurir