Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, istakao je da je jedna od najvažnijih oblasti Strategije „Srbija 2030“, koju je predstavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, upravo ulaganje u digitalnu infrastrukturu, kao i u primenu veštačke inteligencije i robotike.

Foto: Marina Jančević

- U trenutku kada se ceo svet takmiči za liderstvo u eri veštačke inteligencije, Srbija postavlja ambiciozne ciljeve, svesna koliko je važno očuvanje digitalnog suvereniteta. To podrazumeva da svoje podatke čuvamo u zemlji, kao i da razvijamo sopstvene sisteme i softvere zasnovane na veštačkoj inteligenciji - rekao je Jovanović.

Širenje kapaciteta Data centara

On je naglasio da je Srbija u prethodnoj deceniji postavila čvrste temelje izgradnjom Državnog data centra u Kragujevcu i nabavkom prvog superkompjutera. Planovi do 2030. godine uključuju:

Novi centri: Izgradnja dva nova državna data centra u Nišu i Novom Sadu.

Proširenje: Povećanje kapaciteta u Kragujevcu i Beogradu.

Energetska snaga: Cilj je da ukupna snaga svih centara dostigne više od 200 megavata. Tri superkompjutera za digitalnu moć

Jovanović je objasnio da je instalacija dodatne opreme neophodna zbog intenzivne digitalizacije:

Drugi superkompjuter: Očekuje se puštanje u rad u aprilu. Biće čak sedam puta brži od postojećeg.

Treći superkompjuter: Nabavka se očekuje do kraja godine nakon ratifikacije u Narodnoj skupštini.

Sa tri superkompjutera, Srbija će raspolagati jednim od najvećih kapaciteta u ovom delu Evrope. Razvoj srpskog jezičkog modela (AI)

Srbija planira razvoj sopstvenog jezičkog modela kako bi se očuvao nacionalni identitet u digitalnom svetu.

Saradnja: U procesu će učestvovati inženjeri francuske kompanije Mistral, jednog od najbrže rastućih tehnoloških startapa u Evropi.

Kulturno nasleđe: Za razliku od globalnih alata (poput ChatGPT-a), domaći model će uključiti srpsku književnost, naučna dela i specifičan jezički kontekst.

Premijera: Plan je da srpski jezički model bude funkcionalan i predstavljen do Ekspo 2027 godine.

- Važno je da veštačka inteligencija razume naš jezik, kontekst i kulturu - zaključio je Jovanović.