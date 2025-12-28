Slušaj vest

Srbija je prema indeksu Svetske banke na drugom mestu u Evropi i šestom mestu u svetu kada je u pitanju digitalna transformacija i razvoj elektronske uprave, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Mihailo Jovanović kaže da indeks Svetske banke pokazuje koliko smo radili na razvoju elektronske uprave, koliko su usluge dostupne i građanima i privredi i preko portala elektronske uprave, ali i preko drugih portala.

- Pokazuje koliko smo ulagali u digitalnu infrastrukturu, data centre i elektronsku razmenu podataka, koliko je naša javna uprava transparentna, koliko građani mogu da učestvuju preko portala e-konsultacije na donošenje zakona i podzakonskih akata, ali i govori o digitalnoj pismenosti naših građana i naše privrede - rekao je Jovanović.

Foto: Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije

Naveo je podatak podatak da skoro 2,7 miliona građana ima otvoren nalog na portalu elektronske uprave. Kao drugi pokazatelj razvoja našeg IT sektora naveo je izvoz softvera koji beleži stalni rast.

- I ova godina, koja je bila dosta izazovna, nije uticala na stagnaciju rasta. Naprotiv, rast IKT sektora je nastavljen kada je u pitanju izvoz, sa stopom od 12 odsto. Naime, za prvih devet meseci je izvoz bio oko 3,7 milijardi evra, što je rast od 12 odsto u odnosu na isti period prošle godine - istakao je on. Dodao je da se očekuje da izvoz na kraju ove godine bude oko 4,5 milijardi evra, a da se dogodine premaši cifra od pet milijardi.

Od 1. januara počinje primena novog servisa e-bolovanje

Jovanović je podsetio da od 1. januara počinje primena novog servisa e-bolovanje.

- Ono što je najbitnije za privredu i za sve poslodavce je da, ukoliko to već do sada nemaju, otvore nalog na portalu elektronske uprave, gde će doznake od 1. januara dolaziti u elektronskoj formi. Za građane je veliki i značajan pomak da više ne moraju da budu kuriri koji će te papirne dokumente nositi od izabranog lekara do poslodavca pa ponovo odlaziti kod izabranog lekara. Naravno, ovo će značajno doprineti i bržem radu i manjim troškovima privrede, jer će kompletna komunikacija sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja od 1. aprila biti i u elektronskoj formi - naglasio je Jovanović.

Plan za naredni period

Govoreći o planovima za naredni period, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu rekao je da se nastavlja ambiciozno i sa razvojem elektronskih usluga, pre svega elektronskim plaćanjima.

- Želimo da uvedemo registar administrativnih taksi i naknada i sve ono što danas građani mogu da urade kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, kod plaćanja izdavanja ličnih karata ili pasoša. Želimo dalje da radimo na intenzivnoj primeni veštačke inteligencije - rekao je Jovanović.

Pripremaju se, kako kaže, i elektronske usluge za strance, pa će od 1. aprila svi koji budu dolazili na Ekspo da rade ili kao turisti imati mogućnost da elektronski dobiju vizu.

- Pokrećemo veliki projekat, a to je izrada srpskog jezičkog modela kao velike baze koja će dalje doprineti primeni veštačke inteligencije u javnoj upravi - naveo je Jovanović.