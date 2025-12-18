Slušaj vest

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović saopštio je najnovije podatke o izvozu usluga u Sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) za period januar-oktobar 2025. godine.

Kako je istakao, tokom prvih deset meseci 2025. godine izvoz IKT usluga dostigao je vrednost od 3,727 milijardi evra, što predstavlja rast od 12% u odnosu na isti period 2024. godine.

Foto: Pavle Bugarski/Shutterstock

Prema njegovim rečima, ovi rezultati potvrđuju da Srbija zadržava vodeću poziciju u regionu u oblasti razvoja IKT sektora.

- U narednoj godini očekujemo dalju realizaciju kapitalnih projekata inovacione infrastrukture - proširenje naučno-tehnoloških parkova u Nišu i Čačku, kao i puštanje u rad Inovacionog distrikta u Kragujevcu i Industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu, te proširenje Nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije. Uz dalje ulaganje u digitalizaciju, nove elektronske usluge javne uprave, primenu veštačke inteligencije i biotehnologije, očekujemo da i u 2026. godini održimo trend rasta izvoza IKT usluga - naglasio je Jovanović.

Dodatni pokazatelji ukazuju da je suficit u IKT uslugama u prvih deset meseci 2025. godine iznosio 2,929 milijardi evra.