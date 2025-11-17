Slušaj vest

Tim softverskih inženjera iz Užica osmislio je način da tradicionalni fizički ključ u potpunosti zameni digitalnom verzijom, a njihovo rešenje već se koristi u praksi.

Polazeći od potrebe vlasnika apartmana koji žive daleko od nekretnina koje izdaju, mladi programeri razvili su modernu i praktičnu alternativu.

Korišćenjem digitalnog ključa, više nije neophodan lični susret sa stanodavcem, za otključavanje bilo koje brave dovoljan je mobilni telefon.

- Kada dobijete svoj digitalni ključ, bićete u mogućnosti da otvorite bilo koja vrata, koja god da su u pitanju, pa čak i automobil u budućnosti, jednostavnim prislanjanjem telefona na bravu koja može da ga očita. Smatramo da je ovo bezbednije rešenje, jer ne postoje fizički ključevi koji mogu da se izgube, a digitalni ključ nije lako kopirati kao što je slučaj sa klasičnim ključevima ili karticama - objašnjava softverski inženjer Marko Tomić.

ključ auto led
Foto: Profimedia

U slučaju da vlasnik nije na Zlatiboru, a želi da izda vikendicu ili apartman na određeni period, digitalni ključ može poslati gostu putem mejla ili preko aplikacije.

- Gost može da uđe u objekat bez prisustva vlasnika, da boravi u njemu i slobodno ulazi i izlazi koliko god puta je potrebno. Kada ključ istekne, pristup apartmanu se automatski ukida - ističe softverski inženjer Žarko Bogićević.

Petar Vukotić, koordinator Regionalnog inovacionog startap centra u Užicu, dodaje da u centru radi više timova koji razvijaju sopstvene ideje.

- Tokom zajedničkih razgovora često se rađaju nove ideje, a mi smo tu da im pomognemo da ih oblikuju i sprovedu u delo - kaže Vukotić.

Startap centar u Užicu osnovan je upravo da bi korisnicima pomogao da svoju zamisao pretvore u održiv biznis model, kao što je to urađeno i sa digitalnim ključem. Nakon što izrade model, timovi zatim mogu da konkurišu za razne programe finansiranja startapova.

Biznis Kurir/Kamatica

