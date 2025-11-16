Slušaj vest

Posle godina provedenih na putevima Evrope, jedan vozač kamiona priznaje da je na ivici odustajanja. Godine odsustva od kuće, život u parkiralištima i rutine između autoputeva ostavili su trag, pa Bogdan Mihai, kaže da želi potpuno novi početak, ali priznaje da ne zna odakle da krene.

"Kamion mi je uzeo previše godina. Hoću da radim nešto drugo, ali ne znam šta", kaže on.

On je završio Institut za mornaricu u Konstanci, upisao se sa prosekom 9,25, a diplomirao sa 8,75.

"Na maturi sam imao 7,20 iz rumunskog i 7,10 iz matematike… ali to sada ništa ne znači. Ne znam da radim ništa osim transporta", iskren je vozač koji poslednjih godina živi između kabine kamiona i parkinških odmorišta.

"Kuvam pored kamiona, na parkingu. Hoću da prestanem sa kamionima. Ali ako prestanem – šta onda? Sa gletom ne znam, sa krečenjem ne znam, računovodstvo bih možda mogao… ali sam sreo i računovođe i medicinske sestre koje su napustile svoje poslove u Rumuniji da bi vozile kamion."

Iako je zarađivao dobro – od 3.300 do čak 5.000 evra mesečno na određenim međunarodnim rutama, kaže da je cena bila previsoka. "Da, zarađuješ, ali izgubiš mnogo toga što je bitno u životu. To sam tek sada shvatio."

Ipak, traži izlaz: poslao je nekoliko biografija i nada se novom početku. "Mislim da ću pokušati da postanem ISCTR kontrolor. To mi deluje kao jedina opcija."

Njegova objava izazvala je burne reakcije na internetu. Dok jedni tvrde da bi trebalo da ostane u inostranstvu „jer je u zemlji još teže”, drugi ga ohrabruju da proba novu profesiju – od rada na brodu, preko kuvara, pa sve do rukovaoca mehanizacijom.

Plate vozača u Evropi - ogromne razlike

Rumunski vozači koji rade na domaćim rutama zarađuju između 4.500 i 7.000 leja, dok međunarodni prevoznici mesečno dobijaju od 9.000 do 15.000 leja. U Evropi, početne plate su oko 2.500 evra, a najveće su u Velikoj Britaniji – oko 3.930 evra. Na dnu liste nalazi se Mađarska sa 1.039 evra.

U Italiji, vozači kamiona u proseku zarađuju od 1.500 do 1.800 evra neto, dok iskusni međunarodni vozači mogu dostići 2.200–2.500 evra. Francuska i Rumunija se kreću oko 1.800 evra, Španija oko 2.450, Poljska 2.800, dok Nemačka dostiže čak 3.357 evra.